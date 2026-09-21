Le grandi reti americane sospendono la copertura degli eventi di Trump

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Una decisione senza precedenti quella annunciata dai cinque principali network televisivi americani. ABC, CBS, CNN, Fox News e NBC, che insieme formano il pool televisivo ufficiale della Casa Bianca, hanno comunicato la sospensione della copertura degli eventi pubblici del presidente Trump. La motivazione è una protesta contro il divieto imposto dalla Casa Bianca a tre testate specifiche: CNN, MS NOW e Politico.

Le ragioni della protesta

Il provvedimento dell'amministrazione Trump ha escluso queste testate dalla copertura di determinati eventi, scatenando la reazione compatta dei network. La decisione di sospendere la copertura congiunta rappresenta un gesto di solidarietà verso i colleghi esclusi e una difesa del principio di libertà di stampa e di accesso equo alle informazioni.

Le reazioni e le implicazioni

La mossa dei network è stata accolta con preoccupazione da diverse organizzazioni giornalistiche, che vedono in questo episodio un ulteriore segnale di tensione tra l'amministrazione e i media. Il pool televisivo della Casa Bianca è un organismo storico che garantisce la copertura condivisa degli eventi presidenziali, e la sua sospensione potrebbe avere ripercussioni significative sulla trasparenza dell'informazione.

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Il contesto politico

Non è la prima volta che l'amministrazione Trump entra in conflitto con i media, ma l'esclusione di specifiche testate e la reazione unitaria dei network segnano un'escalation. La vicenda si inserisce in un dibattito più ampio sul ruolo della stampa e sull'accesso alle fonti istituzionali, temi centrali nel panorama politico statunitense.