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A Rimini sbarca la soul music: Frank McComb al Marecchia Social Live

Redazione
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Frank McComb fa tappa a Rimini Il 31 ottobre, al Marecchia Social Live, arriva una delle grandi voci della Soul Music internazionale

 

Rimini è pronta ad accogliere Frank McComb: uno dei più autorevoli interpreti della soul music contemporanea, protagonista il 31 ottobre di una serata dedicata alla grande musica afroamericana.

Un tour italiano di 26 date che tocco a tutto lo stivale, Milano, Roma, Firenze sono solo alcune delle città dove il cantante farà tappa. L’appuntamento, organizzato da Collettivo Funk, etichetta discografica indipendente con sede a Rimini, si terrà al Marecchia Social Live con inizio alle ore 21.00.

Cantante, pianista, tastierista, compositore e produttore, Frank McComb ha costruito negli anni una carriera internazionale caratterizzata da una straordinaria capacità di fondere Soul, R&B, Jazz, Gospel e Funk.

 Nel corso della sua carriera ha incrociato alcuni dei nomi più importanti della musica internazionale, tra cui Prince, George Duke, Chaka Khan, Lalah Hathaway e Branford Marsalis. La sua voce è inoltre legata a “Another Day”, brano realizzato con il progetto Buckshot LeFonque di Branford Marsalis, diventato uno dei momenti più riconoscibili della sua produzione.

 A Rimini McComb sarà accompagnato da una formazione di musicisti italiani di primo piano:

al basso Marcello Sutera, musicista e produttore con una lunga esperienza internazionale e collaborazioni che comprendono Dennis Chambers, Trilok Gurtu e Francesca Tandoi, oltre a numerosi progetti nell’ambito del jazz, funk e soul; alla batteria Francesco Mendolia, uno dei batteristi italiani maggiormente riconosciuti nella scena funk e soul internazionale e storico componente degli Incognito. Infine, al sax Donato Sensini, musicista e polistrumentista attivo da anni tra jazz, funk e musica contemporanea.

Una formazione pensata per valorizzare al massimo l’incontro tra la voce e il pianismo di Frank McComb e il linguaggio musicale dei tre musicisti italiani, in una serata all’insegna del groove, dell’improvvisazione e della tradizione Soul e Funk.

Ad aprire il concerto sarà Zenith Quartet, giovane formazione riminese che si sta facendo notare per la qualità del proprio percorso e per una proposta musicale già capace di attirare l’attenzione sulla scena locale.

Una serata importante per Rimini e per Collettivo Funk, realtà indipendente nata con l’obiettivo di produrre, sostenere e portare sul territorio progetti originali e artisti della scena internazionale.

 

 

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