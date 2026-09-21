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Tragedia sulla Salaria, anziano investito da un’auto perde la vita

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Un uomo di 87 anni è morto in seguito a un grave incidente avvenuto a Castel di Lama. I soccorritori hanno tentato a lungo di salvarlo, ma le ferite riportate nell’impatto si sono rivelate fatali

Incidente mortale a Castel di Lama

Drammatico incidente stradale a Castel di Lama, dove un uomo di 87 anni ha perso la vita dopo essere stato travolto da un’automobile lungo la strada Salaria.

L’investimento è avvenuto nella serata di ieri. Restano ancora da chiarire le circostanze dell’accaduto e la posizione dell’anziano nei momenti immediatamente precedenti all’impatto.

Inutili i tentativi di rianimazione

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti tempestivamente i sanitari del 118 di Ascoli e Fermo, che hanno avviato le manovre salvavita. Nonostante gli sforzi del personale sanitario, per l’uomo non è stato possibile fare nulla.

Le lesioni riportate dopo l’investimento erano troppo gravi e l’87enne è deceduto a causa delle conseguenze dell’impatto.

Accertamenti affidati ai Carabinieri

I rilievi necessari a ricostruire la dinamica dell’investimento mortale sono stati eseguiti dai Carabinieri. Gli accertamenti dovranno stabilire le condizioni della strada, la traiettoria dell’automobile e ogni altro elemento utile a comprendere come sia avvenuto l’incidente.

La salma dell’anziano è stata successivamente trasferita nell’obitorio dell’ospedale Mazzoni di Ascoli Piceno, dove rimane a disposizione dell’autorità competente. Le indagini sull’incidente sono tuttora in corso.


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