Sparatoria notturna a Baldissero d'Alba: proprietario uccide un ladro nel cortile di casa

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Una notte di paura e violenza ha scosso la tranquilla comunità di Baldissero d'Alba, in provincia di Cuneo. Un uomo di 35 anni ha esploso diversi colpi di pistola dopo aver sorpreso un gruppo di malviventi nel cortile della propria abitazione. Uno dei presunti ladri, un 25enne di origine albanese residente nel Torinese, è rimasto ucciso.

La dinamica dell'accaduto

Secondo le prime ricostruzioni, il proprietario di casa era solo quando ha udito dei rumori sospetti provenire dall'esterno. Uscito per controllare, si è trovato di fronte a un gruppo di intrusi intenti a mettere a segno un furto. A quel punto, l'uomo ha impugnato la propria pistola, regolarmente detenuta, e ha fatto fuoco. Uno dei colpi ha raggiunto il 25enne, che è deceduto sul posto nonostante i tentativi di soccorso.

Le indagini e la posizione del 35enne

I carabinieri del comando provinciale di Cuneo sono intervenuti immediatamente e hanno avviato le indagini per chiarire l'esatta sequenza degli eventi. Il 35enne è stato fermato e dovrà rispondere di eccesso di legittima difesa. La sua posizione è al vaglio dell'autorità giudiziaria, che dovrà stabilire se l'uomo abbia agito per legittima difesa o se vi sia stato un uso sproporzionato della forza.

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Il contesto dei furti nelle abitazioni

L'episodio riaccende il dibattito sulla sicurezza nelle aree residenziali e sul diritto dei cittadini a difendere la propria casa. Negli ultimi mesi, diversi furti sono stati segnalati nella zona delle Langhe, aumentando la preoccupazione tra i residenti. Le forze dell'ordine raccomandano di non affrontare mai direttamente i malviventi, ma di chiamare subito il 112.

La vittima e le reazioni

Il giovane ucciso, di origini albanesi ma residente da anni in provincia di Torino, era incensurato secondo le prime informazioni. La comunità albanese locale ha espresso sgomento per l'accaduto. Il sindaco di Baldissero d'Alba ha invitato alla calma e ha annunciato che verrà organizzato un incontro pubblico sulla sicurezza.

Le conseguenze legali

L'articolo 52 del codice penale prevede la legittima difesa, ma con limiti precisi: la reazione deve essere proporzionata all'offesa. Nel caso di specie, sarà fondamentale accertare se il 35enne abbia agito per difendere la propria incolumità o i propri beni, e se vi fosse effettivo pericolo di vita. Le indagini proseguiranno nelle prossime ore con l'ascolto dei testimoni e l'esame delle immagini delle telecamere di sorveglianza.