Lamezia Terme, incendio in casa: tre persone e un cagnolino evacuati dai Vigili del Fuoco

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Le fiamme sono divampate in un appartamento al primo piano rialzato di uno stabile di tre piani in salita Fratelli Maruca. Nessun ferito, l’abitazione è stata dichiarata temporaneamente inagibile

Momenti di apprensione questa mattina a Lamezia Terme, dove un incendio è divampato all’interno di un appartamento situato in salita Fratelli Maruca. Il tempestivo intervento dei Vigili del Fuoco ha consentito di spegnere le fiamme e di evacuare in sicurezza le persone che si trovavano nell'abitazione.

L’incendio ha interessato un appartamento posto al primo piano rialzato di uno stabile di tre piani. Le operazioni hanno richiesto particolare attenzione sia per contenere il rogo sia per consentire agli occupanti di lasciare l’edificio senza conseguenze.

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Tre inquilini evacuati insieme a un cagnolino

All’arrivo delle squadre di soccorso, i Vigili del Fuoco a Lamezia Terme hanno avviato immediatamente le operazioni di spegnimento e, contemporaneamente, quelle necessarie per mettere al sicuro gli occupanti.

Tre inquilini presenti nell’appartamento sono stati evacuati utilizzando la scala italiana in dotazione ai Vigili del Fuoco. Insieme alle persone è stato portato in salvo anche un cagnolino che si trovava all’interno dell’abitazione.

L’intervento si è concluso senza conseguenze per gli occupanti: nessuna persona è rimasta ferita.

Le possibili cause dell’incendio

Sono in corso gli accertamenti necessari per stabilire con precisione l’origine delle fiamme. Sulla base di una prima ricostruzione, l’incendio nell’appartamento di Lamezia Terme potrebbe essere stato provocato da un probabile malfunzionamento dell’impianto elettrico.

Si tratta, al momento, di un’ipotesi che dovrà essere confermata dalle verifiche tecniche. Gli accertamenti serviranno a ricostruire il punto di origine del rogo e le circostanze che hanno determinato lo sviluppo delle fiamme.

Appartamento dichiarato inagibile

Il fuoco ha provocato danni ai locali dell’appartamento situato al primo piano rialzato. Dopo lo spegnimento, i Vigili del Fuoco hanno effettuato le verifiche necessarie per valutare le condizioni dell’abitazione e gli eventuali rischi residui.

Al termine dei controlli, l’appartamento è stato dichiarato inagibile e non potrà essere nuovamente utilizzato fino al ripristino delle normali condizioni di sicurezza.

Completata la messa in sicurezza dell’edificio

Una volta domate completamente le fiamme, le squadre hanno proseguito il lavoro con le operazioni di messa in sicurezza dei luoghi, indispensabili per escludere ulteriori situazioni di pericolo.

L’intervento in salita Fratelli Maruca a Lamezia Terme si è quindi concluso con l’evacuazione dei tre occupanti e del loro cagnolino, senza feriti. Restano da quantificare i danni provocati dall’incendio e da completare gli accertamenti sulle cause che hanno dato origine al rogo.