Agricoltura calabrese, ARCEA sblocca 42,5 milioni di euro in anticipo

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Un sostegno concreto da oltre 42,5 milioni di euro per le aziende agricole calabresi. L'Agenzia Regionale per le Erogazioni in Agricoltura (ARCEA) ha formalizzato la liquidazione di complessivi 42.520.013,44 euro con il Decreto PSP n. 34, a valere sugli interventi del CSR Calabria 2023/2027. La notizia è stata diffusa dall'assessore regionale all'Agricoltura, Gianluca Gallo.

Un anticipo record per le imprese agricole

Il provvedimento riconosce alle aziende beneficiarie un anticipo dell'85% dell'importo ammissibile per l'annualità 2026, con un'accelerazione significativa rispetto al passato. Nel 2025, gli stessi pagamenti erano stati accreditati solo il 30 novembre. Il risultato è stato reso possibile dal tempestivo recepimento della Circolare AGEA n. 61357 del 22 luglio 2026, relativa alla Domanda unificata interventi (SIGC) – Anticipi PAC 2026.

Dettaglio delle risorse per intervento

La parte più consistente delle risorse riguarda l'intervento SRA29, con 29.915.209,01 euro per il 2026 e 494.909,21 euro per il 2025. Per l'intervento SRA01 sono destinati 6.741.277,02 euro al 2026 e 39.337,62 euro al 2025, mentre sull'SRA30 vengono autorizzati 5.314.575,89 euro per il 2026 e 484,92 euro per il 2025. Completa il quadro l'intervento SRA14, con 14.219,77 euro riferiti al 2025. Il totale delle erogazioni raggiunge così 42.520.013,44 euro.

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Le dichiarazioni dell'assessore Gallo

«Mettiamo a disposizione dell'agricoltura calabrese oltre 42 milioni e mezzo di euro e, soprattutto, riusciamo a farlo con tempi più rapidi rispetto allo scorso anno», dichiara l'assessore Gallo. «Per le nostre aziende poter contare tempestivamente sulle risorse significa avere maggiore liquidità per programmare l'attività, sostenere i costi e continuare a investire. Dietro questo risultato c'è un lavoro amministrativo importante, portato avanti da ARCEA e dalle strutture regionali con l'obiettivo di rendere sempre più efficiente il sistema delle erogazioni e trasformare rapidamente le risorse disponibili in sostegno concreto per il mondo agricolo».

«Vogliamo dare agli agricoltori calabresi non soltanto risorse, ma anche certezze sui tempi», prosegue Gallo. «Ridurre le attese e velocizzare i pagamenti significa costruire un rapporto più efficace tra istituzioni e imprese. Continueremo a lavorare in questa direzione, perché sostenere chi produce, investe e crea occupazione nelle aree rurali significa sostenere lo sviluppo dell'intera Calabria».

Un passo avanti per il CSR Calabria

L'autorizzazione dei pagamenti rappresenta un passaggio rilevante nell'attuazione del CSR Calabria 2023/2027, sia per l'entità delle somme coinvolte sia per l'anticipo delle tempistiche. L'obiettivo è assicurare alle imprese agricole maggiore disponibilità finanziaria e accompagnarne gli investimenti e la competitività.