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Gli Stati Uniti negano il visto a Mahmoud Abbas per l'Assemblea Generale dell'ONU

Redazione
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La politica dei visti degli Stati Uniti torna al centro delle tensioni diplomatiche internazionali. Per il secondo anno consecutivo, Washington ha negato al presidente palestinese Mahmoud Abbas e ai membri della sua delegazione il permesso di ingresso per partecipare di persona all'Assemblea Generale dell'ONU, in programma la prossima settimana a New York.

Un no che pesa sulla diplomazia internazionale

La decisione americana rappresenta un nuovo ostacolo alla partecipazione diretta della leadership palestinese al principale consesso mondiale. Abbas, che guida l'Autorità Nazionale Palestinese dal 2005, non potrà dunque intervenire dalla tribuna dell'ONU, come già accaduto lo scorso anno. La misura riguarda l'intera delegazione e conferma una linea di fermezza da parte dell'amministrazione statunitense nei confronti della rappresentanza palestinese.

Le reazioni e il contesto

La notizia, diffusa nelle ultime ore, rischia di riaccendere le polemiche sul ruolo degli Stati Uniti nel processo di pace in Medio Oriente. Il diniego del visto impedisce ad Abbas di portare la voce del popolo palestinese davanti ai leader mondiali riuniti a New York, in un momento di particolare tensione regionale. Non è ancora chiaro se la delegazione palestinese parteciperà ai lavori in modalità virtuale o se rinuncerà del tutto alla sessione.

Le conseguenze per il multilateralismo

L'episodio solleva interrogativi sul principio di accesso equo alle Nazioni Unite, sancito dagli accordi internazionali. Ogni Stato membro, infatti, dovrebbe poter partecipare ai lavori dell'Assemblea Generale, indipendentemente dalle posizioni politiche. Il rifiuto del visto da parte degli Stati Uniti, paese ospitante del quartier generale dell'ONU, viene letto da molti osservatori come un segnale di crescente isolamento della leadership palestinese sulla scena diplomatica.

Nei prossimi giorni sono attese reazioni ufficiali da parte dell'ONU e di numerosi governi, mentre l'Assemblea Generale si prepara ad affrontare temi cruciali per la sicurezza globale.


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mahmoud abbas visto negato stati uniti assemblea generale autorità nazionale palestinese diplomazia internazionale medio oriente nazioni unite politica estera

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