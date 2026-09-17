Arconate, incendio doloso e spari a salve: 25enne arrestato dai carabinieri
Nella notte tra il 16 e il 17 settembre, ad Arconate, in provincia di Milano, i carabinieri delle Stazioni di Busto Garolfo e Nerviano, insieme ai colleghi del Radiomobile di Legnano, hanno arrestato un 25enne italiano con problemi mentali per incendio doloso. L'uomo ha appiccato il fuoco al proprio appartamento situato in un edificio popolare di via Roma.
Le fiamme avvolgono lo stabile
L'incendio ha rapidamente interessato l'intero stabile di due piani, composto da 12 appartamenti. Sul posto sono giunti immediatamente i soccorsi e le forze dell'ordine.
L'arresto e il sequestro dell'arma
I militari hanno rintracciato l'uomo all'esterno dell'edificio: impugnava una pistola, poi rivelatasi a salve, con la quale esplodeva colpi. Il 25enne è stato bloccato e arrestato.
Evacuazione e soccorso agli occupanti
La palazzina è stata evacuata e dichiarata inagibile. Tutti gli occupanti, tra cui 3 minori e 2 disabili, sono stati tratti in salvo. Le autorità competenti hanno avviato le procedure per assistere gli sfollati.
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