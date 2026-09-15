Salvini alla TASS: risolvere la guerra in Ucraina con la diplomazia, non con le armi

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Matteo Salvini, leader della Lega e vicepresidente del Consiglio, ha rilasciato una breve intervista all'agenzia di stampa russa TASS, tornando a esprimere la sua contrarietà all'invio di armi all'Ucraina. Secondo Salvini, il conflitto in corso va risolto su un piano diplomatico, evitando un'escalation militare.

La posizione di Salvini sul conflitto

Nel corso dell'intervista, Salvini ha sottolineato che la guerra in Ucraina non può essere risolta con le armi, ma attraverso il dialogo e la diplomazia. Una posizione che il leader leghista sostiene da tempo, in contrasto con la linea del governo italiano e della maggior parte dei partner europei, che continuano a fornire supporto militare a Kiev.

"Non inviando le armi" si risolve il conflitto, ha ribadito Salvini, auspicando un negoziato di pace che coinvolga tutte le parti in causa. La sua intervista all'agenzia statale russa ha suscitato immediate reazioni politiche, con critiche da parte delle opposizioni che accusano il vicepremier di ambiguità filo-russa.

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Reazioni e contesto politico

Le dichiarazioni di Salvini arrivano in un momento delicato per la coalizione di governo, dove la linea sull'Ucraina è oggetto di dibattito interno. Mentre la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha confermato il sostegno incondizionato a Kiev, il leader della Lega continua a predicare prudenza e a invocare la soluzione diplomatica.

L'intervista alla TASS è stata interpretata da molti osservatori come un segnale di vicinanza a Mosca, soprattutto in vista delle prossime scadenze elettorali. Tuttavia, Salvini ha più volte ribadito la sua fedeltà all'alleanza atlantica, pur mantenendo una posizione critica sull'invio di armi letali.

Le prospettive per la pace

Secondo il vicepremier, l'unica via d'uscita dal conflitto è un tavolo negoziale che ponga fine alle ostilità. Una tesi che trova sostegno in alcune cancellerie europee, ma che resta minoritaria all'interno della NATO. Il dibattito resta aperto, mentre la guerra in Ucraina continua a mietere vittime e a destabilizzare l'Europa.