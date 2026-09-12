Bovalino: L’ augurio della Garante dei minori per il nuovo anno scolastico.

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A tutti i bambini, alle bambine, alle ragazze e ai ragazzi, alle loro famiglie, alla scuola e a tutti coloro che ogni giorno si prendono cura della crescita dei nostri ragazzi, auguro un anno fatto di ascolto, fiducia, affetto e coraggio.

E soprattutto auguro di non smettere mai di credere nella bellezza della vita. Nemmeno quando diventa difficile. Nemmeno quando ci si sente fragili, diversi o soli. Perché proprio nei momenti più difficili è importante sapere che qualcuno c’è. Ed è questa la promessa che, come Garante comunale dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, sento di rinnovare anche per questo nuovo anno scolastico.

Io ci sarò per ascoltare una voce che spesso rimane in silenzio, per accogliere una difficoltà prima che diventi una solitudine, per i bambini e per gli adolescenti che hanno bisogno di sentirsi visti, riconosciuti e rispettati. Sarò accanto alla scuola, ai Dirigenti, agli insegnanti e a tutti coloro che ogni giorno, spesso con grande fatica e con immensa responsabilità, accompagnano i nostri ragazzi nel loro percorso di crescita. Perché nessun bambino dovrebbe sentirsi solo davanti a una difficoltà. Nessun genitore dovrebbe avere paura di chiedere aiuto. Nessun insegnante dovrebbe sentirsi solo nel prendersi cura.

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Continueremo, insieme alla Scuola, all’Amministrazione comunale e all’Ufficio Politiche Sociali, a costruire una rete sempre più forte: una rete capace di ascoltare prima di giudicare, di accogliere prima di escludere, di cercare soluzioni prima che le difficoltà diventino muri. Una rete fatta di persone che scelgono di esserci. Perché tutelare l’infanzia non significa soltanto proteggere un diritto. Significa proteggere una possibilità: quella di ogni bambino di crescere sentendosi amato, accolto, libero di essere se stesso e capace, anche dopo una caduta, di rialzarsi e tornare a credere nel proprio futuro. Buon anno scolastico!

Dott.ssa Francesca Racco

Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza

Comune di Bovalino