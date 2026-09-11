Terremoto Fenerbahçe dopo il pari con la Roma Kartal annuncia le dimissioni ma il presidente lo blocca. Video

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Il tecnico turco lascia l’incarico in diretta durante la conferenza stampa al termine della sfida di Champions League ma la società respinge la decisione

Una serata europea iniziata con l’entusiasmo per il ritorno nella massima competizione continentale si è trasformata in un caso destinato a far discutere. Dopo il pareggio per 1-1 contro la Roma, l’allenatore del Fenerbahçe İsmail Kartal ha annunciato a sorpresa le proprie dimissioni durante la conferenza stampa post partita.

La decisione, comunicata senza accettare domande da parte dei giornalisti, ha colto impreparati anche alcuni componenti della squadra. Poco dopo, però, il presidente Aziz Yıldırım ha dichiarato di non voler accettare le dimissioni e ha confermato Kartal alla guida della formazione turca. (reuters.com)

Il pareggio tra Fenerbahçe e Roma

La partita di Champions League si è conclusa con il risultato di 1-1. La Roma è passata in vantaggio con Bryan Cristante, mentre Archie Brown ha realizzato la rete del pareggio per i padroni di casa.

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Kartal ha iniziato il proprio intervento elogiando la prestazione dei calciatori, sottolineando come la squadra avesse seguito con attenzione le indicazioni tattiche e disputato una gara all’altezza della competizione.

Secondo il tecnico, il Fenerbahçe avrebbe anche potuto ottenere la vittoria, considerando le occasioni costruite durante l’incontro. Il pareggio, quindi, non sembrava essere il motivo principale della decisione maturata al termine della serata.

Kartal annuncia le dimissioni in conferenza stampa

Dopo aver analizzato brevemente la partita, İsmail Kartal ha cambiato improvvisamente argomento e ha comunicato la volontà di lasciare la panchina.

L’allenatore ha ricordato i tre mesi trascorsi alla guida del gruppo, ringraziando la società, lo staff e i calciatori per il lavoro svolto dall’inizio della stagione. Ha poi spiegato di aver deciso di dimettersi insieme ai suoi collaboratori con l’obiettivo di lasciare libero il percorso del club.

Kartal ha utilizzato parole nette, affermando di voler abbandonare l’incarico senza alcuna intenzione di tornare in futuro. Dopo aver ringraziato tifosi, giornalisti, dipendenti e giocatori, ha concluso il proprio intervento senza rispondere alle domande presenti in sala stampa.

Il presidente del Fenerbahçe respinge le dimissioni

La vicenda ha però assunto una piega ancora più sorprendente pochi minuti dopo. Il presidente Aziz Yıldırım ha dichiarato pubblicamente che Kartal avrebbe continuato a svolgere il proprio incarico.

Il massimo dirigente ha ricondotto la reazione dell’allenatore anche a un episodio avvenuto durante la partita, quando una bottiglia sarebbe stata lanciata dagli spalti colpendo il tecnico. Kartal sarebbe rimasto profondamente amareggiato sia per l’accaduto sia per la crescente pressione attorno alla squadra. (reuters.com)

Yıldırım ha ribadito il carattere familiare del rapporto interno al club e ha escluso, almeno nell’immediato, un cambio in panchina. La posizione della società rende quindi incerto il futuro del tecnico: Kartal ha annunciato pubblicamente una scelta definitiva, mentre il presidente considera la questione già superata.

La sorpresa dei giocatori

La notizia non era stata comunicata preventivamente neppure a tutti i calciatori. Archie Brown, autore del gol del pareggio e premiato come migliore in campo, ha appreso delle dimissioni durante un’intervista nel post partita, manifestando incredulità davanti alle telecamere. (talksport.com)

Questo particolare conferma quanto l’annuncio sia stato improvviso e inatteso, maturato in un clima particolarmente teso al termine dell’incontro.

Il futuro di Kartal resta da chiarire

Il caso Kartal apre una fase delicata per il Fenerbahçe. Da una parte c’è la posizione dell’allenatore, che ha espresso pubblicamente la volontà di lasciare; dall’altra quella del presidente, intenzionato a trattenerlo e a proseguire il progetto tecnico.

Kartal era tornato sulla panchina del club nel giugno 2026 per la sua quarta esperienza da allenatore del Fenerbahçe. Sotto la sua guida, la formazione di Istanbul è riuscita a qualificarsi alla fase principale della Champions League per la prima volta dopo diciotto anni. (reuters.com)

Le prossime ore saranno decisive per capire se il tecnico confermerà irrevocabilmente le proprie dimissioni dal Fenerbahçe oppure se accetterà la richiesta del presidente di rimanere alla guida della squadra.

Video integrale - Clamoroso Fenerbahce, l'allenatore Kartal si dimette in conferenza dopo il pareggio contro la Roma