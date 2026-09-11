Esequie di Stato per Emma Bonino, Meloni annuncia l'avvio delle procedure

Tempo di lettura: ~1 min

Rimani sempre aggiornato! Unisciti al nostro canale Telegram per ricevere notizie in tempo reale, esclusive ed aggiornamenti direttamente sul tuo smartphone. Entra nel Canale

La notizia ha suscitato un'immediata ondata di reazioni nel mondo politico e istituzionale italiano. La Presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha dichiarato che il governo sta predisponendo le esequie di Stato per Emma Bonino, storica esponente radicale e figura di primo piano della vita pubblica italiana.

Una vita al servizio delle istituzioni

Emma Bonino, scomparsa nelle scorse ore, ha attraversato oltre cinquant'anni di storia repubblicana. Deputata, senatrice, ministra e Commissaria europea, è stata tra le protagoniste di battaglie civili che hanno segnato il Paese, dai diritti delle donne alla moratoria contro la pena di morte, fino ai temi della bioetica e dell'accoglienza.

Il riconoscimento delle esequie di Stato rappresenta un omaggio formale riservato a personalità che hanno ricoperto ruoli di rilievo nelle istituzioni. La decisione, annunciata dalla premier, intende sottolineare il contributo dato da Bonino alla democrazia italiana.

Contenuto partner Method Tipster Gol attesi, medie realizzative e precedenti di ogni partita, letti con due modelli statistici a confronto. Prova gratis 7 giorni. Guarda le analisi → 18+ · contenuti statistici, non consulenza

Le reazioni del mondo politico

Trasversalmente, esponenti di maggioranza e opposizione hanno espresso cordoglio e riconoscimento per la statura morale e politica della leader radicale. L'organizzazione delle esequie di Stato è ora al centro dell'attenzione: si attende di conoscere la data e il luogo della cerimonia, che verosimilmente si terrà a Roma.

Il governo, attraverso la premier, ha voluto così rendere omaggio a una figura che, pur nelle divisioni politiche, ha rappresentato una voce autorevole e instancabile del dibattito pubblico.