Esequie di Stato per Emma Bonino, Meloni annuncia l'avvio delle procedure
La notizia ha suscitato un'immediata ondata di reazioni nel mondo politico e istituzionale italiano. La Presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha dichiarato che il governo sta predisponendo le esequie di Stato per Emma Bonino, storica esponente radicale e figura di primo piano della vita pubblica italiana.
Una vita al servizio delle istituzioni
Emma Bonino, scomparsa nelle scorse ore, ha attraversato oltre cinquant'anni di storia repubblicana. Deputata, senatrice, ministra e Commissaria europea, è stata tra le protagoniste di battaglie civili che hanno segnato il Paese, dai diritti delle donne alla moratoria contro la pena di morte, fino ai temi della bioetica e dell'accoglienza.
Il riconoscimento delle esequie di Stato rappresenta un omaggio formale riservato a personalità che hanno ricoperto ruoli di rilievo nelle istituzioni. La decisione, annunciata dalla premier, intende sottolineare il contributo dato da Bonino alla democrazia italiana.
Le reazioni del mondo politico
Trasversalmente, esponenti di maggioranza e opposizione hanno espresso cordoglio e riconoscimento per la statura morale e politica della leader radicale. L'organizzazione delle esequie di Stato è ora al centro dell'attenzione: si attende di conoscere la data e il luogo della cerimonia, che verosimilmente si terrà a Roma.
Il governo, attraverso la premier, ha voluto così rendere omaggio a una figura che, pur nelle divisioni politiche, ha rappresentato una voce autorevole e instancabile del dibattito pubblico.
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