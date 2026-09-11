EuroVolley 2026 Italia travolgente contro la Svezia nel debutto di Napoli

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Gli azzurri superano gli scandinavi in tre set nella spettacolare cornice di Piazza del Plebiscito nonostante la pioggia e iniziano nel migliore dei modi il cammino europeo

Esordio vincente per l’Italia agli Europei di pallavolo

L’Italia della pallavolo maschile inaugura l’EuroVolley 2026 con una vittoria convincente. Nella suggestiva cornice di Piazza del Plebiscito a Napoli, gli azzurri guidati da Ferdinando De Giorgi superano la Svezia per 3-0, imponendosi con i parziali di 25-22, 25-21 e 25-17.

La nazionale italiana ha dovuto affrontare non soltanto una formazione combattiva, ma anche le difficili condizioni meteorologiche. La pioggia ha infatti ritardato di circa venti minuti l’inizio dell’incontro e provocato una successiva interruzione durante il primo set.

Nonostante le pause e il campo reso scivoloso dall’acqua, Simone Giannelli e compagni sono rimasti concentrati, gestendo con lucidità i momenti più delicati della partita.

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La Svezia resiste ma gli azzurri controllano la gara

La Svezia ha provato a mantenere il confronto equilibrato soprattutto nelle fasi iniziali dei primi due set. Gli scandinavi hanno mostrato organizzazione difensiva e una buona capacità di limitare gli errori, ma sono stati quasi sempre costretti a inseguire.

L’Italia ha progressivamente aumentato l’efficacia al servizio e in attacco, trovando continuità anche nella correlazione tra muro e difesa. Nel terzo parziale la differenza tecnica è diventata più evidente, consentendo agli azzurri di chiudere la partita senza concedere possibilità di rimonta agli avversari.

Il risultato rappresenta un primo passo importante nella Pool A degli Europei di pallavolo, composta anche da Grecia, Slovacchia, Repubblica Ceca e Slovenia. (en.wikipedia.org)

Sanguineti Romanò e Lavia trascinano l’Italia

Tra i protagonisti della serata spiccano Yuri Romanò, autore di 13 punti, Giovanni Sanguinetti, che ne mette a segno 12, e Daniele Lavia, capace di chiudere in doppia cifra con 11 punti.

Fondamentale anche la regia di Simone Giannelli, preciso nel distribuire il gioco e nel coinvolgere tutti gli attaccanti. Positive inoltre le prestazioni di Gianluca Galassi e Mattia Bottolo, entrambi capaci di offrire solidità e giocate spettacolari.

La risposta del gruppo ha confermato la profondità dell’organico a disposizione di De Giorgi, elemento particolarmente importante in una competizione lunga e impegnativa come l’Europeo maschile di pallavolo 2026.

Michieletto rientra nel finale del terzo set

Il commissario tecnico ha utilizzato con prudenza Alessandro Michieletto, reduce da un problema alla schiena. Lo schiacciatore è entrato soltanto negli ultimi punti del terzo set, trovando così un primo contatto con il campo dopo l’infortunio.

Il suo impiego limitato rientra nel programma di recupero graduale annunciato alla vigilia. La priorità dello staff tecnico è consentirgli di ritrovare ritmo e condizione senza correre rischi, in vista degli incontri più impegnativi del torneo.

La pioggia non spegne la festa di Piazza del Plebiscito

L’interruzione causata dal maltempo non ha raffreddato l’entusiasmo del pubblico napoletano. Durante le pause, mentre il terreno di gioco veniva protetto con un telone, la festa è proseguita sugli spalti.

A rendere ancora più spettacolare la serata sono state le esibizioni dei Planet Funk, che hanno accompagnato l’evento trasformando il debutto europeo in una grande manifestazione di sport e musica.

In tribuna era presente anche il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, accompagnato dalla figlia Laura e seduto accanto al presidente del CONI Luciano Buonfiglio. Al termine della gara Mattarella è sceso sul terreno di gioco per salutare gli atleti dell’Italia e della Svezia, incontrando anche il commissario tecnico Fefè De Giorgi.

La tradizione positiva delle partite all’aperto

Il successo di Napoli conferma il particolare legame tra la pallavolo italiana e le grandi partite disputate all’aperto. Nel 2023 la nazionale femminile aveva aperto il proprio Europeo superando la Romania per 3-0 all’Arena di Verona.

Anche la selezione maschile aveva vissuto un’esperienza simile nel 2018, quando aveva battuto il Giappone al Foro Italico di Roma durante il debutto mondiale. A Piazza del Plebiscito la tradizione è proseguita con un’altra vittoria netta, ottenuta davanti a una cornice di pubblico particolarmente calorosa.

Il calendario dell’Italia nella Pool A

Dopo il successo contro la Svezia, il cammino dell’Italvolley a EuroVolley 2026 proseguirà al PalaPanini di Modena, sede delle restanti partite della Pool A.

Gli azzurri affronteranno la Grecia sabato 12 settembre, seguita dalla sfida con la Slovacchia domenica 13 settembre. Martedì 15 settembre sarà il turno della Repubblica Ceca, mentre giovedì 17 settembre l’Italia chiuderà la fase a gironi contro la Slovenia.

Tutti gli incontri degli azzurri sono programmati alle 21:05. Le prime quattro classificate del raggruppamento accederanno alla fase a eliminazione diretta.

Torino e Milano ospiteranno la fase decisiva

Terminata la fase a gironi, l’attenzione si sposterà sul PalaVela di Torino, dove si disputeranno gli ottavi e i quarti di finale della parte italiana del tabellone.

Le squadre qualificate raggiungeranno successivamente Milano per le sfide decisive. Le semifinali sono previste il 25 settembre, mentre le finali dell’EuroVolley maschile 2026 si giocheranno il 26 settembre.

L’Italia comincia dunque il proprio percorso europeo con tre punti, una prestazione collettiva solida e il sostegno di un pubblico capace di trasformare Piazza del Plebiscito in una vera arena della pallavolo.