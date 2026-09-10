Trump promette 5.000 dollari agli americani se i repubblicani vinceranno le elezioni di midterm

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Il presidente lega il cosiddetto dividendo Trump alla conquista di Camera e Senato ma restano da chiarire coperture economiche requisiti e modalità di erogazione

Donald Trump punta su una promessa economica di grande impatto per mobilitare l’elettorato repubblicano in vista delle elezioni di midterm negli Stati Uniti. Durante la convention del Partito Repubblicano a Dallas, il presidente ha annunciato l’intenzione di riconoscere un pagamento di 5.000 dollari a ogni adulto americano qualora il Grand Old Party riuscisse a mantenere il controllo del Congresso.

Trump ha definito la misura un dividendo Trump, paragonandola alla distribuzione degli utili che le aziende riconoscono ai propri azionisti. Il denaro, secondo quanto dichiarato, dovrebbe essere speso esclusivamente negli Stati Uniti, con l’obiettivo di sostenere i consumi e favorire l’economia nazionale.

La promessa dei 5.000 dollari agli adulti americani

Nel corso di un intervento durato circa un’ora e 45 minuti, Trump ha chiesto agli elettori di considerare le elezioni di novembre come un voto diretto sul suo operato e sul futuro della sua amministrazione.

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La proposta prevede un assegno da 5.000 dollari per ogni cittadino americano adulto, ma al momento non sono stati illustrati nel dettaglio i requisiti necessari per riceverlo, le modalità di pagamento e le relative coperture finanziarie.

Considerando una popolazione adulta di circa 270 milioni di persone, il provvedimento potrebbe richiedere una spesa vicina a 1.350 miliardi di dollari. Si tratta quindi di un progetto molto oneroso, la cui eventuale attuazione dovrebbe presumibilmente passare attraverso il Congresso e superare numerosi ostacoli politici, giuridici e finanziari. (reuters.com)

Il ruolo dei dazi nel piano economico di Trump

Il presidente ha collegato il possibile pagamento alle entrate generate dalla propria politica commerciale. Trump continua infatti a presentare i dazi sulle importazioni come uno degli strumenti principali per finanziare le misure economiche rivolte ai cittadini e rafforzare la produzione interna.

Nel discorso non è stato però chiarito se le entrate doganali sarebbero sufficienti a sostenere integralmente un intervento di queste dimensioni. Restano inoltre da valutare gli effetti che una distribuzione così ampia di denaro potrebbe avere sul deficit federale, sul debito pubblico, sui consumi e sull’inflazione.

Il progetto, pertanto, rimane per ora una promessa elettorale e non un provvedimento già approvato o immediatamente disponibile per gli americani.

Trump trasforma le midterm in un referendum sulla sua presidenza

La convention di Dallas ha rappresentato un passaggio importante nella strategia repubblicana. Trump ha invitato i propri sostenitori a votare come se il suo nome fosse presente sulla scheda, legando direttamente il risultato delle midterm 2026 alla prosecuzione della sua agenda.

Il presidente ha avvertito che un’eventuale vittoria democratica potrebbe compromettere le politiche repubblicane in materia di sicurezza dei confini, tasse, economia e ordine pubblico. Ha quindi chiesto agli elettori di consentire alla sua amministrazione di completare il programma avviato nei primi due anni del mandato.

La posta in gioco è particolarmente alta: il rinnovo del Congresso stabilirà chi controllerà la Camera dei Rappresentanti e il Senato, determinando la capacità della Casa Bianca di far approvare le proprie riforme nella seconda parte della legislatura.

La battaglia per Camera e Senato

Trump ha annunciato un’intensa campagna negli Stati e nei collegi elettorali considerati maggiormente incerti. L’obiettivo è rafforzare la partecipazione della base conservatrice e sostenere i candidati repubblicani impegnati nelle competizioni più equilibrate.

Una delle sfide più osservate è quella per il Senato in Texas, dove Trump sostiene Ken Paxton contro il candidato democratico James Talarico. Il presidente ha elogiato Paxton e ha promesso di tornare nello Stato per partecipare ad altri appuntamenti elettorali.

Il risultato delle midterm sarà decisivo perché la perdita anche di uno solo dei due rami del Congresso potrebbe rallentare o bloccare una parte significativa dell’agenda presidenziale.

Immigrazione politica estera e attacchi ai democratici

Oltre alla proposta economica, Trump ha riproposto diversi temi centrali della propria linea politica. Ha rivendicato i risultati ottenuti sul controllo delle frontiere, ha difeso la strategia commerciale fondata sui dazi e ha attaccato duramente il programma dei democratici.

Il presidente ha affrontato anche la politica estera, difendendo le operazioni militari statunitensi contro l’Iran e sostenendo che l’intervento abbia impedito a Teheran di avvicinarsi ulteriormente alla realizzazione di un’arma nucleare.

La parte conclusiva del discorso è stata caratterizzata dai consueti toni da campagna elettorale, con Trump che ha presentato il voto repubblicano come indispensabile per proteggere la sicurezza e la prosperità degli Stati Uniti.

Il dividendo Trump diventa il tema centrale della campagna

La promessa dei 5.000 dollari agli adulti americani è destinata a occupare uno spazio rilevante nel confronto politico delle prossime settimane. L’annuncio permette a Trump di spostare l’attenzione sul potere d’acquisto delle famiglie, ma apre anche interrogativi sulla sostenibilità del piano.

I democratici potrebbero concentrarsi soprattutto sul costo complessivo della misura e sulla mancanza, almeno per ora, di un progetto legislativo dettagliato. I repubblicani, invece, proveranno a presentare il pagamento come una forma di restituzione ai cittadini dei benefici prodotti dalla politica economica e commerciale dell’amministrazione.

La proposta dovrà essere accompagnata da chiarimenti concreti su destinatari, coperture e tempi. Fino ad allora, il dividendo Trump da 5.000 dollari resterà soprattutto uno dei messaggi più forti scelti dal presidente per trasformare le elezioni di midterm in un giudizio sul proprio governo.