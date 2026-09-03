Il Governo Meloni stabilisce il record di longevità nella storia repubblicana italiana

Tempo di lettura: ~2 min

Rimani sempre aggiornato! Unisciti al nostro canale Telegram per ricevere notizie in tempo reale, esclusive ed aggiornamenti direttamente sul tuo smartphone. Entra nel Canale

Con il passaggio di consegne delle date, il governo presieduto da Giorgia Meloni ha ufficialmente superato ogni altro esecutivo nella storia della Repubblica Italiana per durata in carica. Un traguardo che non è solo un dato cronologico, ma rappresenta un vero e proprio spartiacque politico, segnando una fase di stabilità che mancava da decenni nel nostro paese.

Il primato che segna la storia

Questo nuovo record, annunciato in queste ore, non è un semplice dettaglio di calendario. Significa che dalla nascita della Repubblica nessun governo era rimasto in carica così a lungo, superando i precedenti esecutivi che pure avevano lasciato un segno rilevante. Un risultato che parla di capacità di tenuta, di coesione della maggioranza e di una capacità di affrontare le crisi che ha permesso di completare il mandato senza scossoni traumatici.

Perché questo governo ha resistito

Il raggiungimento di questo traguardo è il frutto di una combinazione di fattori. Da un lato, la solidità della coalizione di centrodestra che sostiene l'esecutivo, unita da un programma condiviso su temi identitari e di governo. Dall'altro, una certa stabilità del quadro internazionale e una ripresa economica che hanno consentito di mantenere un consenso popolare significativo. Non va dimenticato, inoltre, il ruolo della leadership di Meloni, capace di interpretare le aspettative dell'elettorato e di mantenere un rapporto diretto con il paese.

Contenuto partner Method Tipster Gol attesi, medie realizzative e precedenti di ogni partita, letti con due modelli statistici a confronto. Prova gratis 7 giorni. Guarda le analisi → 18+ · contenuti statistici, non consulenza

Confronto con i governi precedenti

Se si guarda alla storia repubblicana, pochi esecutivi si erano avvicinati a tale durata. Governi come quelli di Bettino Craxi o di Silvio Berlusconi, pur avendo attraversato fasi importanti, non riuscirono a completare integralmente il proprio ciclo. Questo primato assume quindi un valore simbolico notevole, perché sfata il mito dell'instabilità cronica del sistema politico italiano e dimostra che anche in Italia una maggioranza coesa può governare per un'intera legislatura.

Implicazioni future per la politica italiana

Il nuovo record non ha solo un valore storico, ma apre scenari inediti per il futuro. Il governo Meloni, ormai avviato a concludere la legislatura, indica che la politica italiana può essere prevedibile e affidabile, attirando investimenti e rafforzando la credibilità internazionale del paese. Inoltre, questa stabilità potrebbe influenzare il dibattito sulle riforme istituzionali, in particolare quelle volte a rafforzare la governabilità e la stabilità degli esecutivi.

In conclusione, il governo guidato da Giorgia Meloni è entrato nella storia della Repubblica, dimostrando che con una guida decisa e una maggioranza solida si possono superare le sfide e governare con continuità, in un'ottica di lungo periodo. Un segnale di maturità per l'Italia che non passa inosservato.