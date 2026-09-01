Catanzaro, isola pedonale permanente su Corso Mazzini dal 25 settembre

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Amministrazione comunale e commercianti definiscono le modalità operative del nuovo spazio pedonale nel centro storico garantendo il passaggio dei mezzi di soccorso e una fascia oraria per il carico e scarico delle merci

Confronto a Palazzo De Nobili sul futuro del centro storico

Prenderà ufficialmente il via il 25 settembre la nuova isola pedonale permanente su Corso Mazzini, nel cuore del centro storico di Catanzaro. La misura interesserà il tratto compreso tra la Camera di Commercio e la Questura, una delle zone centrali maggiormente frequentate da cittadini, lavoratori e visitatori.

I dettagli dell’iniziativa sono stati esaminati nel corso di un incontro tenutosi a Palazzo De Nobili tra il sindaco Nicola Fiorita, la consigliera comunale Daniela Palaia, delegata alla valorizzazione del centro storico, e i commercianti che operano nell’area interessata.

Il confronto ha permesso di approfondire gli aspetti organizzativi della pedonalizzazione e di raccogliere le esigenze delle attività economiche presenti lungo il corso.

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L’avvio dell’isola pedonale è fissato per il 25 settembre

Durante il tavolo di lavoro, l’Amministrazione comunale di Catanzaro ha confermato che il nuovo dispositivo entrerà in funzione a partire dal 25 settembre.

L’obiettivo è restituire maggiore spazio ai pedoni, migliorare la vivibilità urbana e rendere Corso Mazzini più accogliente. La pedonalizzazione rappresenta inoltre uno degli strumenti attraverso i quali sostenere il rilancio sociale e commerciale del centro cittadino.

La trasformazione sarà accompagnata da un periodo di osservazione, necessario per verificare gli effetti della misura sulla mobilità, sulle attività commerciali e sulla fruizione degli spazi pubblici.

Una pedonalizzazione permanente ma flessibile

Pur avendo carattere permanente, l’isola pedonale di Corso Mazzini sarà organizzata secondo criteri di flessibilità, con particolare attenzione alle necessità quotidiane del territorio.

Sarà sempre garantito un corridoio libero per il passaggio dei mezzi di soccorso, così da assicurare interventi tempestivi in caso di emergenza.

È stata inoltre individuata una specifica fascia oraria per il carico e scarico delle merci. Questa soluzione consentirà ai commercianti di ricevere forniture e svolgere regolarmente le operazioni indispensabili alla gestione delle proprie attività.

Dialogo aperto con i commercianti

L’incontro si è svolto in un clima di collaborazione e ha evidenziato la volontà comune di accompagnare l’avvio della misura attraverso un confronto costante.

Il tavolo tra Comune di Catanzaro e commercianti resterà quindi aperto anche dopo l’entrata in vigore dell’isola pedonale. Questo permetterà di monitorarne l’andamento, individuare eventuali criticità e apportare gli adeguamenti necessari.

Il coinvolgimento degli operatori economici sarà centrale per conciliare la riqualificazione urbana con le esigenze di chi lavora ogni giorno lungo Corso Mazzini.

Un’opportunità per il rilancio del centro storico di Catanzaro

La nuova area pedonale punta a favorire una fruizione più ordinata e piacevole del principale asse cittadino. Ridurre il traffico nel tratto interessato può contribuire a migliorare la qualità degli spazi pubblici, incentivare gli spostamenti a piedi e creare condizioni più favorevoli per negozi, locali ed eventi.

Il successo dell’iniziativa dipenderà dalla capacità di coordinare accessibilità, sicurezza, servizi e iniziative di animazione urbana. Il monitoraggio condiviso tra Comune e categorie commerciali potrà quindi trasformare la pedonalizzazione in un’occasione concreta di valorizzazione e rilancio del centro storico di Catanzaro.