Catanzaro Nord, possibili disagi nell’erogazione dell’acqua: le zone interessate
Abbassamento del livello nel serbatoio Madonna dei Cieli dopo una perdita sulla rete idrica. Avviate le manovre per il ripristino del servizio
Possibili disagi nell’erogazione dell’acqua a Catanzaro Nord a causa dell’abbassamento del livello del serbatoio Madonna dei Cieli. La criticità ha reso necessario un intervento per la riparazione di una perdita sulla rete idrica.
Avviato il ripristino del servizio idrico
Sono già state effettuate le manovre necessarie per favorire il ripristino della regolare distribuzione dell’acqua. Durante la fase di riequilibrio del sistema, tuttavia, potrebbero verificarsi temporanee riduzioni della pressione o interruzioni del servizio in alcune aree della città.
Il ritorno alla normalità potrebbe avvenire gradualmente, soprattutto nelle abitazioni situate ai piani più alti o nelle zone in cui la pressione della rete risulta più bassa.
Le zone di Catanzaro interessate dai disagi
I possibili disservizi idrici a Catanzaro riguardano in particolare:
- zona Stadio
- quartiere San Leonardo
- via Mario Greco
- via Francesco Crispi
- via Milano
- via Pascali
- via Cortese
- zone limitrofe
Possibili cali di pressione durante il ripristino
Anche dopo il completamento delle manovre, l’acqua potrebbe tornare nelle abitazioni in modo progressivo. Non si escludono, quindi, cali di pressione, brevi sospensioni o una temporanea irregolarità del flusso.
I residenti delle aree coinvolte sono invitati a utilizzare l’acqua con attenzione fino al completo ripristino del servizio.
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