Nuoto. Il catanzarese, Eugenio Rotella primo tra i Master M25 al Memorial Sergio Mirante

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Eugenio Rotella primo tra i Master M25 al Memorial Sergio Mirante

Il Gruppo Atletico Sportivo conquista il secondo posto nella classifica di società con otto nuotatori nelle acque di Squillace Marina

Una gara nel ricordo di Sergio

Sport, amicizia e memoria si sono incontrati nelle acque di Squillace Marina in occasione del Memorial Sergio Mirante, manifestazione che continua a rappresentare un appuntamento particolarmente sentito dall' ASD Gruppo Atletico Sportivo.

Per la società, infatti, questa competizione va ben oltre il risultato agonistico. Sergio era un amico, un collega e un atleta straordinario, una persona alla quale il gruppo continua a sentirsi profondamente legato. Ricordarlo attraverso il nuoto in acque libere significa mantenere vivo il suo legame con lo sport e con le persone che hanno condiviso con lui esperienze ed emozioni.

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Otto atleti in gara a Squillace Marina

Nonostante le numerose assenze dovute a impegni personali e lavorativi, il Gruppo Atletico Sportivo ha scelto di essere presente anche quest’anno. Otto atleti Master hanno affrontato la gara nelle acque del Comune di Squillace, condividendo fatica, divertimento e spirito di squadra.

La manifestazione ha offerto ai partecipanti anche l’opportunità di apprezzare il suggestivo panorama della costa calabrese. Una giornata durante la quale l’aspetto competitivo si è intrecciato con il desiderio di stare insieme e rendere omaggio a Sergio.

Il Gruppo Atletico Sportivo conquista il secondo posto

Pur partecipando con soli otto nuotatori, la società ha ottenuto uno straordinario secondo posto nella classifica a squadre.

Un piazzamento importante, costruito attraverso il contributo di ogni atleta e capace di premiare la compattezza del gruppo. Il risultato conferma come entusiasmo, determinazione e collaborazione possano fare la differenza anche quando il numero dei partecipanti è ridotto.

Eugenio Rotella primo tra i Master M25

Tra le prestazioni individuali spicca quella di Eugenio Francesco Rotella, protagonista nella prova di 3.000 metri.

L’atleta del Gruppo Atletico Sportivo ha completato la gara in 46 minuti e 26 secondi, conquistando il sesto posto nella classifica assoluta e il primo posto nella categoria Master M25.

Un risultato di particolare rilievo, considerando che Rotella si è classificato alle spalle di cinque nuotatori appartenenti a categorie agonistiche, caratterizzate da livelli di preparazione e ritmi differenti. La sua prova ha inoltre fornito un contributo prezioso al secondo posto ottenuto dalla società.

Il valore più importante è esserci

Tempi e classifiche raccontano soltanto una parte di questa giornata. Il traguardo più significativo è stato esserci ancora una volta, entrando in acqua insieme per ricordare Sergio e celebrare la vita attraverso lo sport.

Ogni bracciata, ogni sorriso e ogni momento condiviso hanno trasformato la gara in un omaggio sincero. Guardando il mare di Squillace Marina, gli atleti hanno potuto sentire ancora vicino un amico che continua a occupare un posto speciale nei loro ricordi.

Il Memorial Sergio Mirante rinnova così il proprio messaggio di amicizia, memoria e condivisione. Finché ci saranno persone pronte a ricordarlo e atleti disposti a nuotare in suo onore, una parte di Sergio continuerà a vivere insieme all' ASD Gruppo Atletico Sportivo.