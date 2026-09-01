Incendio in una pizzeria a Monfalcone vicino all’ospedale San Polo
Nessuna persona è rimasta ferita nel rogo divampato durante la notte. L’edificio è stato dichiarato inagibile, mentre restano da accertare le cause delle fiamme
L’allarme scattato durante la notte
Un incendio è divampato in una pizzeria di Monfalcone nella notte tra lunedì 31 agosto e martedì 1° settembre. Il locale si trova all’angolo tra via Primo Maggio e via San Giorgio, a poca distanza dall’ospedale San Polo.
L’allarme è stato lanciato intorno alle 3 del mattino, facendo scattare immediatamente l’intervento dei soccorsi.
Il lungo intervento dei vigili del fuoco
Sul posto sono arrivate una squadra del Comando provinciale dei vigili del fuoco di Gorizia e due squadre del distaccamento di Monfalcone.
Le operazioni di spegnimento sono proseguite per diverse ore. I soccorritori hanno lavorato per tutta la notte per circoscrivere il rogo, impedire che le fiamme si propagassero agli edifici vicini e mettere in sicurezza l’intera area.
Nessun ferito ma edificio dichiarato inagibile
Fortunatamente, non risultano persone ferite o coinvolte nell’incendio. Le fiamme hanno però provocato danni tali da rendere necessario dichiarare inagibile l’edificio.
Dopo aver completato lo spegnimento, i vigili del fuoco hanno effettuato le verifiche necessarie per escludere eventuali focolai residui e garantire la sicurezza della zona.
Indagini sulle cause dell’incendio
Al momento non sono ancora note le cause del rogo. Gli accertamenti dovranno chiarire da quale punto siano partite le fiamme e quale fattore possa averle innescate.
L’episodio ha richiamato l’attenzione dei residenti della zona, svegliati durante la notte dall’arrivo dei mezzi di soccorso e dalle operazioni condotte nei pressi dell’ospedale di Monfalcone.
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