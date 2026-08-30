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Rapina in una ricevitoria a Soverato, il sindaco Vacca elogia l’azione dei Carabinieri

La rapida individuazione di tre presunti responsabili porta il primo cittadino a ringraziare pubblicamente i militari impegnati nelle indagini e a ribadire la collaborazione del Comune sul fronte della sicurezza

Il sindaco di Soverato, Daniele Vacca, ha espresso il proprio apprezzamento per l’attività investigativa condotta dai Carabinieri in seguito alla rapina a mano armata avvenuta sabato 29 agosto ai danni di una ricevitoria Sisal della città.

Un episodio che ha comprensibilmente suscitato preoccupazione tra i residenti e gli operatori commerciali. La risposta delle forze dell’ordine è stata particolarmente rapida: nel giro di poche ore sono stati individuati e fermati tre presunti responsabili, successivamente messi a disposizione dell’autorità giudiziaria.

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Indagini rapide dopo la rapina a Soverato

Secondo quanto evidenziato dal primo cittadino, l’esito dell’operazione testimonia la professionalità, la capacità operativa e la conoscenza del territorio da parte dei militari dell’Arma.

Le attività investigative hanno coinvolto la Sezione Radiomobile, la Sezione Operativa e la Stazione dei Carabinieri di Soverato. Reparti che, attraverso un intervento coordinato, hanno fornito una risposta tempestiva a un fatto grave avvenuto all’interno di un’attività commerciale cittadina.

Il sindaco ha rivolto un ringraziamento particolare al tenente Alessandro Coccia per l’attività di coordinamento svolta durante l’operazione.

La vicinanza del Comune all’attività colpita

Nel suo intervento, Daniele Vacca ha manifestato anche la vicinanza dell’Amministrazione comunale di Soverato al titolare e ai lavoratori della ricevitoria coinvolta nella rapina.

La vicenda riporta al centro il tema della sicurezza delle attività commerciali, soprattutto in una città caratterizzata durante il periodo estivo da una maggiore presenza di residenti, visitatori e turisti. Una presenza costante delle forze dell’ordine e una collaborazione efficace tra istituzioni e cittadini possono contribuire a rafforzare la prevenzione e la tutela del territorio.

Sicurezza e collaborazione tra le istituzioni

Il sindaco ha ribadito che la sicurezza della comunità richiede presenza, coordinamento e fiducia nelle istituzioni. L’operazione condotta dai Carabinieri rappresenta, secondo Vacca, una dimostrazione concreta del lavoro svolto quotidianamente dalle forze dell’ordine a Soverato.

Il Comune ha confermato la propria disponibilità a proseguire ogni utile forma di collaborazione con l’Arma e con gli altri organismi impegnati nella salvaguardia dei cittadini e delle attività economiche locali.

Il testo integrale del sindaco Daniele Vacca

Soverato, il sindaco ringrazia i Carabinieri: «Una risposta tempestiva ed efficace a tutela della comunità»

Esprimo il più sincero apprezzamento ai Carabinieri per la tempestiva ed efficace attività investigativa condotta in seguito alla rapina a mano armata avvenuta sabato 29 agosto ai danni di una ricevitoria Sisal della città.

La rapida individuazione di tre presunti responsabili, fermati poche ore dopo e messi a disposizione dell’autorità giudiziaria, testimonia la professionalità, la capacità operativa e la profonda conoscenza del territorio da parte dei militari dell’Arma.

«A nome dell’intera comunità di Soverato, rivolgo un sentito ringraziamento a tutti i Carabinieri impegnati nell’operazione e, in particolare, ai militari della Sezione Radiomobile, della Sezione Operativa e della Stazione di Soverato. La tempestività dell’intervento e il coordinamento delle attività investigative hanno fornito una risposta concreta a un episodio che ha destato comprensibile preoccupazione tra cittadini e operatori commerciali».

Il mio plauso va al tenente Alessandro Coccia per l’azione di coordinamento e rinnova la vicinanza dell’Amministrazione comunale al titolare e ai lavoratori dell’attività colpita.

«La sicurezza della comunità richiede collaborazione, presenza costante e fiducia nelle istituzioni. L’operazione condotta conferma il valore del lavoro quotidiano svolto dalle forze dell’ordine a tutela del territorio. Ribadiamo la nostra gratitudine all’Arma dei Carabinieri e la disponibilità del Comune a proseguire ogni utile forma di collaborazione».

Il Sindaco

Daniele Vacca

Città di Soverato