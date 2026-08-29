Cosenza-Potenza, Coppitelli carica i rossoblù: “Niente alibi, possiamo vincere la partita”

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Il tecnico alla vigilia della sfida analizza il momento del Cosenza dopo il ko di Cerignola: rosa ancora da completare, difficoltà legate ai campi di allenamento e nuovi innesti attesi dal mercato

Il Cosenza Calcio si prepara alla sfida contro il Potenza con la consapevolezza di trovarsi ancora in una fase di costruzione, ma anche con la necessità di iniziare a raccogliere risultati. Dopo la sconfitta maturata sul campo del Cerignola, mister Federico Coppitelli ha fatto il punto sul momento dei rossoblù, soffermandosi sul lavoro svolto durante la settimana, sulle difficoltà logistiche e soprattutto sulle operazioni di calciomercato ancora necessarie per completare la rosa.

Il tecnico non nasconde le difficoltà, ma respinge qualsiasi possibile alibi. Il campionato è già iniziato e, nonostante una squadra ancora in evoluzione, il Cosenza dovrà provare a mostrare la propria versione migliore contro un Potenza partito con grande slancio.

Coppitelli dopo Cerignola: “Adesso conta anche il risultato”

La sconfitta di Cerignola ha lasciato indicazioni sulle quali lo staff tecnico ha lavorato durante la settimana. Coppitelli ha ribadito come la squadra abbia prodotto uno sforzo importante, senza però riuscire a ottenere punti.

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“Siamo andati molto vicini al massimo sforzo, ma non è bastato”, ha spiegato l'allenatore, sottolineando come i giorni successivi siano stati utili soprattutto per migliorare l'inserimento degli ultimi arrivati.

In particolare, Palazzino, Petrović e Dalmazzi hanno potuto accumulare un'ulteriore settimana di lavoro dopo essere arrivati praticamente a ridosso della precedente partita.

L'obiettivo è trovare rapidamente un equilibrio tecnico e fisico, integrando i nuovi elementi all'interno dei principi di gioco. Il tempo, però, comincia ad avere un peso specifico maggiore.

“Il campionato è iniziato e dobbiamo rispondere presenti. Il risultato inizia a essere un fattore importante”, ha sottolineato Coppitelli.

Problema campi di allenamento, Coppitelli: “Una difficoltà reale, ma niente alibi”

Uno dei temi più delicati riguarda la situazione dei campi di allenamento del Cosenza e i continui spostamenti necessari per svolgere le sedute.

Coppitelli ha riconosciuto apertamente le difficoltà generate da questa situazione, che coinvolgono non soltanto i calciatori ma l'intera struttura organizzativa del club.

Gli spostamenti, anche attraverso il pullman messo a disposizione dalla società, comportano tempi più lunghi e incidono sull'organizzazione quotidiana di giocatori, staff tecnico, massaggiatori e magazzinieri.

Nonostante questo, l'allenatore non vuole trasformare il problema in una giustificazione.

“Non dobbiamo avere alibi. Dobbiamo lavorare e fare in modo che chi ci guarda possa vedere una squadra capace di dare tutto”.

Per Coppitelli le difficoltà possono persino diventare uno strumento attraverso il quale consolidare il gruppo: affrontarle insieme può contribuire a costruire carattere, identità e spirito di squadra.

Cosenza-Potenza, una sfida contro una squadra già rodata

Il Potenza arriverà alla sfida contro il Cosenza dopo un avvio convincente e con una struttura di squadra decisamente più consolidata.

Coppitelli ha evidenziato proprio questa differenza. I lucani hanno mantenuto gran parte dell'organico della precedente stagione e hanno avuto la possibilità di iniziare il ritiro con un gruppo già definito.

“Fare oggi un confronto con il Potenza sarebbe ingeneroso nei nostri confronti perché siamo in momenti differenti della vita della squadra”, ha spiegato il tecnico.

Il giudizio sull'avversario è comunque molto positivo. Secondo Coppitelli, il Potenza è stato probabilmente una delle squadre migliori della prima giornata di campionato, mostrando organizzazione e individualità importanti.

Questo, però, non cambia l'obiettivo del Cosenza.

“Possiamo vincere la partita, dobbiamo crederci. Siamo competitivi”.

Una dichiarazione che fotografa bene l'approccio richiesto ai rossoblù: rispetto per l'avversario, ma nessuna intenzione di partire battuti.

Le scelte di formazione e il caso Pozzi

Coppitelli ha affrontato anche il tema relativo alle scelte individuali e al mancato utilizzo di Pozzi nella precedente gara.

In questa fase della stagione le decisioni non dipendono esclusivamente dalle qualità del singolo calciatore. Il tecnico deve infatti trovare un equilibrio tra condizione atletica, caratteristiche dell'avversario e costruzione di una precisa identità tattica.

Coppitelli ha individuato tre priorità: mettere ogni calciatore nelle migliori condizioni individuali, costruire una squadra basata su principi di gioco condivisi e provare contemporaneamente a vincere le partite.

Le formazioni saranno quindi il risultato dell'equilibrio tra questi tre aspetti.

Mercato Cosenza, Coppitelli annuncia altri due o tre arrivi

Uno dei passaggi più significativi della conferenza riguarda il calciomercato del Cosenza.

La rosa non è ancora completa e Coppitelli ha confermato che qualcosa si sta muovendo.

“Sicuramente due o tre giocatori arriveranno. Non so se saranno disponibili già per sabato, ma qualcosa si sta muovendo”.

Il reparto nel quale appare maggiormente necessario intervenire è quello offensivo. Il tecnico ha spiegato che il club dovrà operare “in maniera abbastanza forte” in attacco, senza escludere ulteriori aggiustamenti anche a centrocampo.

Una delle priorità sembra essere rappresentata da un esterno offensivo, ma il Cosenza potrebbe intervenire anche in altre zone a seconda dell'evoluzione delle trattative e delle eventuali uscite.

Coppitelli ha comunque indicato un principio preciso: meglio attendere il profilo adatto piuttosto che acquistare semplicemente per aumentare numericamente la rosa.

“È importante scegliere i giocatori giusti, non prendere calciatori soltanto per fare numero”.

Possibili uscite e una rosa ancora in evoluzione

Il mercato in uscita rimane altrettanto importante. Nel corso della conferenza sono stati affrontati anche i possibili movimenti riguardanti alcuni elementi dell'organico.

Coppitelli ha spiegato come nel calcio attuale le operazioni dipendano da diversi fattori, comprese le richieste ricevute dai calciatori e la loro volontà.

Il tecnico, dal canto suo, vorrebbe poter conservare gli elementi migliori della rosa, pur riconoscendo la necessità di fare i conti con le dinamiche del mercato.

Allenatore, direzione sportiva e società risultano comunque allineati sulla tipologia e soprattutto sulla qualità dei rinforzi necessari.

Contiero, Mazzulla e Almaviva: le condizioni prima del Potenza

Restano da valutare alcune situazioni anche sul fronte degli indisponibili.

Eduardo Contiero dovrebbe provare ad allenarsi nella seduta precedente alla partita e soltanto successivamente verranno prese decisioni sulla sua eventuale convocazione.

Da monitorare anche Mazzulla, alle prese con le conseguenze di una botta rimediata nella gara contro il Cerignola, e Almaviva, che durante la settimana ha accusato un piccolo problema.

L'ultimo allenamento sarà quindi decisivo per definire le disponibilità effettive e le scelte per Cosenza-Potenza.

Dopo il mercato possibile secondo ritiro per il Cosenza

Coppitelli ha infine anticipato un'ipotesi interessante per il futuro immediato. Con la chiusura del calciomercato e l'arrivo dei nuovi giocatori, il club sta valutando la possibilità di organizzare una sorta di secondo ritiro dopo l'impegno di Coppa Italia.

Una soluzione pensata per consentire al tecnico di lavorare con un gruppo finalmente più vicino alla sua configurazione definitiva.

“Potrebbe essere un modo per ricominciare e inserire i giocatori nuovi. Per noi sarebbe sicuramente un nuovo start”.

Il concetto riassume il momento attraversato dal Cosenza: la squadra è già chiamata a fare punti, ma il progetto tecnico è ancora in piena costruzione. La partita contro il Potenza rappresenta quindi un banco di prova importante, sia per verificare i progressi compiuti dopo Cerignola sia per capire quanto il gruppo riesca a trasformare le difficoltà di queste settimane in energia positiva sul campo.