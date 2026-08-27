Champions League 2026/27, sorteggio da brividi per le italiane: Mourinho ritrova Inter e Roma, Como sfida il Barcellona

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Definiti a Montecarlo gli otto avversari di Inter, Roma, Napoli e Como nella fase campionato della Champions League. Per le italiane incroci prestigiosi con Real Madrid, PSG, Liverpool, Manchester City, Manchester United e Barcellona

Il sorteggio della Champions League 2026/27 regala subito grandi sfide alle quattro rappresentanti italiane. Inter, Roma, Napoli e Como conoscono gli otto avversari che dovranno affrontare nella fase campionato della principale competizione europea, con quattro gare in casa e altrettante in trasferta.

Uno dei temi più affascinanti emersi dal sorteggio di Montecarlo riguarda José Mourinho. Il tecnico portoghese, alla guida del Real Madrid, incrocerà due squadre che hanno segnato profondamente la sua carriera: Inter e Roma.

Per i nerazzurri sarà un ritorno carico di significati al Santiago Bernabeu, mentre Mourinho tornerà anche all'Olimpico per affrontare la Roma davanti a una tifoseria con cui ha condiviso la conquista della Conference League nel 2022.

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Ma gli incroci di prestigio non finiscono qui. L'Inter dovrà misurarsi anche con Liverpool e Borussia Dortmund, il Napoli troverà Arsenal e Manchester City, mentre la Roma avrà sul proprio cammino anche Paris Saint-Germain e Manchester United.

Per il Como di Cesc Fabregas, alla prima partecipazione in Champions League, il sorteggio ha invece il sapore di un vero viaggio nell'élite europea: tra gli appuntamenti spiccano soprattutto Barcellona, PSG e Manchester United.

Champions League 2026/27 gli avversari dell'Inter

Il cammino europeo dell'Inter presenta almeno tre partite dal grande richiamo internazionale.

In casa

Liverpool

Club Brugge

Stoccarda

Shakhtar Donetsk

In trasferta

Real Madrid

Borussia Dortmund

Feyenoord

Slovan Bratislava

La partita destinata inevitabilmente a catturare maggiormente l'attenzione è Real Madrid Inter. Mourinho ritroverà la società con cui nel 2010 conquistò lo storico Triplete, prima di trasferirsi proprio sulla panchina dei Blancos.

Il Santiago Bernabeu rappresenterà uno degli ostacoli più difficili del percorso nerazzurro. Anche la gara interna contro il Liverpool e la trasferta sul campo del Borussia Dortmund alzano considerevolmente il livello del calendario.

Sulla carta, invece, gli incontri con Club Brugge, Stoccarda, Shakhtar e Slovan Bratislava potrebbero rappresentare occasioni nelle quali raccogliere punti fondamentali.

Per l'Inter l'obiettivo sarà cercare di entrare direttamente nelle prime otto della classifica, evitando il turno supplementare degli spareggi.

Roma tra Mourinho PSG e Manchester United

Non è certamente morbido il sorteggio della Roma.

In casa

Real Madrid

Sporting Lisbona

Lille

Slovan Bratislava

In trasferta

Paris Saint-Germain

Manchester United

Fenerbahce

AEK Atene

All'Olimpico arriverà dunque il Real Madrid di Mourinho. Un appuntamento particolare per l'allenatore portoghese, che tornerà nello stadio nel quale ha vissuto alcune delle pagine più intense della sua esperienza italiana.

Sul piano strettamente sportivo, la Roma dovrà però concentrarsi soprattutto sulla difficoltà del percorso. Le trasferte contro PSG e Manchester United rappresentano due test di altissimo livello.

Insidiosa anche la partita contro il Fenerbahce, mentre gli incontri casalinghi con Sporting Lisbona, Lille e Slovan Bratislava possono diventare decisivi nella corsa alla qualificazione.

L'obiettivo principale dei giallorossi sarà costruire un bottino sufficiente per entrare almeno nelle prime 24, provando poi ad alzare l'asticella nel corso della competizione.

Napoli contro Arsenal e Manchester City

Anche il Napoli trova sulla propria strada due giganti del calcio inglese.

In casa

Arsenal

Club Brugge

Bodo Glimt

Viking

In trasferta

Manchester City

Porto

Villarreal

Sabah

La squadra di Massimiliano Allegri ospiterà l'Arsenal al Maradona e dovrà volare all'Etihad Stadium per affrontare il Manchester City.

Due partite che rappresentano gli ostacoli più evidenti del calendario partenopeo.

Attenzione però anche al Porto, avversario abituato alle competizioni europee, e al Villarreal. Le gare contro Club Brugge, Bodo Glimt, Viking e Sabah possono invece offrire al Napoli la possibilità di costruire una parte importante della propria classifica.

Dopo la precedente esperienza europea conclusa senza l'accesso alla fase successiva, l'obiettivo minimo sarà centrare almeno gli spareggi di Champions League, con la possibilità di puntare più in alto qualora arrivassero risultati positivi negli scontri più complicati.

Como al debutto in Champions Barcellona PSG e Manchester United

È probabilmente il Como la squadra italiana che vivrà questa Champions con maggiore curiosità.

Per il club lariano si tratta infatti della prima partecipazione alla Champions League, arrivata dopo il quarto posto conquistato in Serie A.

In casa

Paris Saint-Germain

Manchester United

Lipsia

AEK Atene

In trasferta

Barcellona

Real Betis

Feyenoord

Lens

Il nome che spicca immediatamente è quello del Barcellona. Per Cesc Fabregas sarà una sfida dal significato particolare contro il club nel quale è cresciuto calcisticamente e con cui ha giocato ai massimi livelli.

Il Como avrà inoltre l'opportunità di ospitare PSG e Manchester United, trasformando il proprio debutto europeo in una vetrina internazionale di enorme prestigio.

Resta da definire definitivamente anche la questione dello stadio per gli incontri casalinghi, con il Giuseppe Sinigaglia al centro delle valutazioni legate ai requisiti UEFA e l'eventuale alternativa rappresentata dal Mapei Stadium di Reggio Emilia.

Nonostante la difficoltà del sorteggio, la qualificazione nelle prime 24 non appare un traguardo fuori portata, soprattutto se il Como riuscirà a sfruttare le gare casalinghe.

Le italiane in Champions League 2026/27

Il quadro complessivo restituisce quattro percorsi molto differenti.

Inter

Real Madrid, Borussia Dortmund, Feyenoord e Slovan Bratislava in trasferta

Liverpool, Club Brugge, Stoccarda e Shakhtar Donetsk in casa

Roma

Real Madrid, Sporting Lisbona, Lille e Slovan Bratislava in casa

PSG, Manchester United, Fenerbahce e AEK Atene in trasferta

Napoli

Arsenal, Club Brugge, Bodo Glimt e Viking in casa

Manchester City, Porto, Villarreal e Sabah in trasferta

Como

PSG, Manchester United, Lipsia e AEK Atene in casa

Barcellona, Real Betis, Feyenoord e Lens in trasferta

Come funziona la nuova Champions League

La Champions League 2026/27 conferma il format con 36 squadre inserite in un'unica classifica.

Ogni club disputa otto partite, quattro in casa e quattro in trasferta, affrontando avversarie appartenenti alle differenti fasce stabilite attraverso il ranking UEFA.

Al termine della fase campionato, le prime otto classificate accedono direttamente agli ottavi di finale. Le squadre posizionate dal nono al ventiquattresimo posto devono invece passare attraverso gli spareggi.

Chi termina dal venticinquesimo posto in poi viene eliminato.

Questo sistema rende particolarmente importante non soltanto qualificarsi, ma anche accumulare il maggior numero possibile di punti: ogni posizione può incidere sul percorso successivo.

Una Champions che vale anche una fortuna

Il prestigio sportivo rappresenta soltanto una parte della posta in gioco.

La Champions League è diventata fondamentale anche per gli equilibri economici dei grandi club europei. La competizione mette in circolo circa 2,5 miliardi di euro destinati alle 36 partecipanti attraverso premi di partecipazione, risultati, classifiche, quote legate al valore commerciale e avanzamento nella competizione.

L'accesso alla Champions può quindi incidere direttamente sulle strategie societarie, sulla capacità di investimento nel mercato e sulla sostenibilità degli ingaggi.

Per le società italiane, andare avanti il più possibile significa aumentare sensibilmente i ricavi stagionali oltre a rafforzare il proprio ranking europeo.

PSG a caccia della storia

Tra le grandi protagoniste della competizione c'è ancora il Paris Saint-Germain di Luis Enrique, chiamato a difendere la propria supremazia europea.

La storia della Coppa dei Campioni e della Champions racconta quanto sia difficile dominare il torneo per più stagioni consecutive. Imprese del genere hanno consacrato squadre leggendarie come il Real Madrid di Di Stefano e Puskas, l'Ajax di Johan Cruyff, il Bayern Monaco di Franz Beckenbauer e, in epoca più recente, il Real Madrid guidato da Zinedine Zidane.

Anche per questo ogni nuova edizione riparte con equilibri estremamente delicati e con le grandi potenze europee pronte a contendersi il trofeo.

Quando inizia la Champions League 2026/27

La prima giornata della fase campionato è prevista tra l'8 e il 10 settembre, mentre l'ultimo turno sarà disputato il 27 gennaio, con le partite decisive giocate in contemporanea.

Il calendario completo stabilirà l'ordine delle otto gare e sarà un elemento tutt'altro che secondario. Affrontare le avversarie più forti all'inizio o alla fine della fase campionato può infatti cambiare la gestione delle energie e gli incastri con Serie A e coppe nazionali.

La finale della Champions League 2026/27 è programmata per il 5 giugno a Madrid, allo stadio Metropolitano.

Inter Roma Napoli e Como ora aspettano il calendario

Il sorteggio di Montecarlo ha consegnato alle italiane una Champions ricca di fascino ma anche di ostacoli.

L'Inter ritrova Mourinho e dovrà affrontare Liverpool e Borussia Dortmund. La Roma avrà tre appuntamenti di enorme difficoltà contro Real Madrid, PSG e Manchester United. Il Napoli dovrà vedersela con la potenza della Premier League rappresentata da Arsenal e Manchester City.

Poi c'è il Como, autentica novità italiana della competizione, pronto a misurarsi per la prima volta con alcune delle squadre più prestigiose d'Europa.

Dal ritorno di José Mourinho davanti ai suoi ex tifosi alle sfide del Como contro Barcellona e PSG, il sorteggio ha già prodotto alcune delle storie più attese della nuova Champions. Adesso manca l'ultimo tassello: conoscere date e ordine delle partite per capire fino in fondo quale sarà il grado di difficoltà del cammino europeo delle quattro italiane.