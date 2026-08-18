Disinfestazione antialare a Catanzaro ad agosto 2026 date orari e quartieri interessati

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Il Comune programma nuovi trattamenti notturni contro zanzare e altri insetti volanti invitando i cittadini a seguire alcune semplici precauzioni

Il Comune di Catanzaro ha programmato una serie di interventi di disinfestazione antialare adulticida per contrastare la presenza di zanzare e altri insetti volanti sul territorio cittadino. Le operazioni si svolgeranno nel corso delle notti interessate dal calendario, nella fascia oraria compresa tra le 00:01 e le 06:00.

I trattamenti saranno effettuati con l’impiego di atomizzatori e nebulizzatori a basso volume, utilizzando prodotti specifici destinati al controllo degli insetti adulti. La scelta dell’orario notturno consente di limitare i disagi alla circolazione e di ridurre l’esposizione dei cittadini durante il passaggio dei mezzi.

Il calendario degli interventi a Catanzaro

Secondo le comunicazioni diffuse, le attività di disinfestazione a Catanzaro sono previste nelle giornate del 17, 19 e 20 agosto 2026. Gli avvisi di dettaglio indicano, in particolare, due turni dedicati alla zona Centro e alla zona Nord.

Nella notte tra il 18 e il 19 agosto, dalle 00:01 alle 06:00, le operazioni interesseranno la zona Centro.

Nella notte tra il 19 e il 20 agosto, sempre dalle 00:01 alle 06:00, il trattamento sarà invece effettuato nella zona Nord.

I quartieri coinvolti nella zona Centro

L’intervento previsto nella notte tra il 18 e il 19 agosto riguarderà le seguenti aree:

Centro, da via Indipendenza a Piano Casa

Sala, fino all’inizio di viale Cassiodoro e all’incrocio con via Piemonte

Campagnella e Signorello

Cava e Santo Janni

Fares e via Lucrezia della Valle

Alli e Petricciolo

I residenti sono invitati a prestare attenzione durante il passaggio dei mezzi incaricati e a limitare, per quanto possibile, la permanenza all’esterno.

Le aree interessate nella zona Nord

La disinfestazione antialare nella zona Nord di Catanzaro, programmata nella notte tra il 19 e il 20 agosto, coinvolgerà:

Sant’Elia, Piterà e Visconte

Pontegrande, Bambinello Gesù e Pontepiccolo

Catanzaro Nord

area dello Stadio

Siano e Santa Domenica

Janò

rione De Filippis

Materdomini, Gagliano e Cavita

Gli interventi potranno interessare strade, spazi pubblici e aree adiacenti alle abitazioni comprese nei quartieri indicati.

Le precauzioni consigliate ai cittadini

Durante lo svolgimento delle operazioni è opportuno adottare alcuni accorgimenti. In particolare, il Comune raccomanda di:

mantenere chiuse porte e finestre durante il passaggio dei mezzi

evitare di sostare all’aperto nelle zone interessate dal trattamento

mettere al riparo alimenti, bevande e contenitori destinati all’uso alimentare

non lasciare all’esterno biancheria, giochi, ciotole per animali e oggetti di uso quotidiano

prestare particolare attenzione nelle aree direttamente raggiunte dalla nebulizzazione

È consigliabile proteggere anche eventuali prodotti coltivati in balconi, terrazzi e piccoli orti, oltre a far rientrare gli animali domestici durante le ore del trattamento.

Perché viene effettuata la disinfestazione adulticida

La disinfestazione adulticida è finalizzata alla riduzione degli insetti volanti già presenti nell’ambiente. Si tratta di un’attività diversa dai trattamenti larvicidi, che agiscono invece nei luoghi in cui si sviluppano le larve, come ristagni d’acqua, tombini e caditoie.

La collaborazione dei residenti resta importante anche dopo il passaggio dei mezzi. Eliminare l’acqua stagnante da sottovasi, secchi e contenitori lasciati all’aperto può contribuire a limitare la proliferazione delle zanzare e a rendere più efficaci gli interventi eseguiti sul territorio.

Il calendario potrebbe subire variazioni in presenza di condizioni meteorologiche sfavorevoli o di altre esigenze operative. Per eventuali aggiornamenti è quindi opportuno consultare le comunicazioni ufficiali del Comune di Catanzaro.

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