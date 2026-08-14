Botricello al buio diverse sere in agosto, protesta contro Enel

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Da diversi giorni la zona di Marina di Bruni di Botricello e quella del centro abitato registrano improvvise interruzioni nella fornitura di energia elettrica nelle abitazioni private e, in alcuni casi, anche per la pubblica illuminazione. Una condizione di assoluto disagio, per la quale il Sindaco di Botricello Saverio Simone Puccio ha protestato formalmente con la società Enel che non riesce a risolvere la problematica.

Il Sindaco ha spiegato che “tutto questo sta provocando notevoli disagi nella numerosa popolazione presente in zona, tenendo conto che l’intero quartiere di Marina di Bruni rappresenta il punto di riferimento per la stagione estiva botricellese, così come il centro abitato è caratterizzato da numerose attività commerciali”.

Per affrontare la grave problematica, secondo Enel provocata a un sovraccarico della rete, il Sindaco e l’Ufficio Tecnico comunale hanno avuto diverse interlocuzioni con i tecnici della società, compreso un sopralluogo congiunto, ma la problematica non è stata ancora risolta. Questo implica, come spiegato da Puccio, che “le continue interruzioni del servizio indispensabile stanno creando danni alle attività presenti in zona, ma anche sconcerto e disagi per i cittadini che sono ormai esasperati dalla mancanza di energia elettrica in orari tendenzialmente compresi tra le 20,00 e le 24,00”. In queste condizioni, in piena stagione estiva e nel massimo delle presenze, “Enel sta creando un importante danno di immagine per la nostra comunità – ha concluso il primo cittadino - e per il quale ci si riserva ogni azione legale a tutela dell’Ente”.