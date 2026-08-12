Soppressa al Noi Che...2026: arriva Cicciolina!

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Cicciolina ospite di Noi Che 2026 al Mama’s Beach Club il 17 agosto

Ilona Staller protagonista della grande notte dedicata agli anni Ottanta

Un’ospite capace di rappresentare come poche altre lo spirito, le contraddizioni e la forza dirompente degli anni Ottanta. Ilona Staller, conosciuta in tutto il mondo come Cicciolina, sarà la super ospite dell’edizione 2026 di Noi Che Amiamo gli Anni ’80, in programma lunedì 17 agosto 2026 al Mama’s Beach Club.

Una presenza destinata ad attirare l’attenzione del pubblico per una serata che non vuole limitarsi a celebrare musica e nostalgia, ma intende raccontare anche il costume, la società e la politica di uno dei decenni più discussi e riconoscibili della storia italiana recente.

Cicciolina rappresenta infatti molto più di un personaggio legato allo spettacolo. Nel corso della sua carriera ha attraversato mondi diversi, dalla radio alla televisione, dalla musica al cinema, fino all’arte e soprattutto alla politica italiana, diventando uno dei simboli più controversi e conosciuti della cultura pop degli anni Ottanta.

Cicciolina e gli anni Ottanta tra spettacolo politica e provocazione

La scelta di Ilona Staller come ospite di Noi Che 2026 si inserisce perfettamente nel tema dell’edizione di quest’anno, dedicata anche alla dimensione politica degli anni Ottanta intesa non soltanto come storia di partiti, leader ed elezioni, ma come trasformazione del linguaggio e dei costumi.

Gli anni Ottanta furono infatti un periodo nel quale televisione commerciale, musica, moda e comunicazione contribuirono a modificare profondamente il rapporto tra personaggi pubblici e società.

In questo scenario Cicciolina riuscì a costruire un’identità immediatamente riconoscibile, utilizzando la provocazione e il proprio personaggio pubblico come strumenti capaci di suscitare discussioni e rompere convenzioni consolidate.

Il suo nome entrò definitivamente nella storia politica italiana nel 1987, quando venne eletta alla Camera dei deputati nelle liste del Partito Radicale.

Un risultato che ebbe grande risonanza anche fuori dall’Italia e trasformò la sua elezione in un caso mediatico internazionale.

L’elezione di Ilona Staller alla Camera dei deputati

L’ingresso di Ilona Staller in Parlamento rappresentò un evento senza precedenti per la politica italiana dell’epoca.

La sua candidatura si collocava all’interno di una stagione caratterizzata da forti battaglie sui diritti civili, sulla libertà individuale e sul superamento di numerosi tabù sociali.

La presenza di Cicciolina contribuì però a spostare ulteriormente i confini della comunicazione politica tradizionale.

Il suo modo di presentarsi agli elettori era profondamente diverso rispetto a quello dei candidati più convenzionali. Il personaggio, il linguaggio provocatorio e l’esposizione mediatica diventarono parte integrante della sua comunicazione.

Il risultato fu una candidatura capace di dividere l’opinione pubblica ma, allo stesso tempo, di attirare un’attenzione enorme.

La sua elezione nel 1987 resta ancora oggi uno degli episodi più singolari nella storia del rapporto tra spettacolo e politica in Italia.

Noi Che 2026 racconta anche la politica degli anni Ottanta

La presenza di Cicciolina al Mama’s Beach Club assume quindi un significato particolare all’interno di Noi Che Amiamo gli Anni ’80 2026.

L’edizione di quest’anno vuole infatti andare oltre il semplice ricordo delle hit musicali, delle mode e delle atmosfere del decennio.

Gli anni Ottanta furono anche gli anni di importanti trasformazioni culturali e sociali. Cambiò il modo di parlare di corpo, libertà, sessualità, identità e costume. La televisione divenne sempre più centrale e la cultura pop iniziò a incidere profondamente anche sul linguaggio pubblico e politico.

In questo contesto Ilona Staller resta uno dei personaggi che meglio raccontano l’intreccio tra provocazione, spettacolo, cultura pop e istituzioni.

La sua presenza a Noi Che 2026 vuole dunque richiamare proprio quell’Italia nella quale i confini tra intrattenimento e politica cominciavano a diventare meno netti.

Un’icona degli anni Ottanta ancora riconoscibile

A quasi quarant’anni dalla sua elezione alla Camera, il nome di Cicciolina continua a essere immediatamente associato agli anni Ottanta italiani.

Il personaggio costruito da Ilona Staller è riuscito a sopravvivere al proprio tempo e a diventare parte dell’immaginario collettivo, anche al di fuori dei confini nazionali.

La sua storia attraversa spettacolo, costume e politica e consente oggi di rileggere quel decennio da una prospettiva differente.

Per questo la sua partecipazione alla festa del 17 agosto al Mama’s Beach Club non rappresenta soltanto una scelta sorprendente, ma anche una presenza coerente con l’obiettivo della manifestazione: riportare il pubblico dentro l’atmosfera degli anni Ottanta attraverso personaggi, musica e fenomeni che hanno caratterizzato quella stagione.

Cicciolina al Mama’s Beach Club il 17 agosto 2026

L’appuntamento è fissato per lunedì 17 agosto 2026 al Mama’s Beach Club, dove Cicciolina sarà la super ospite di Noi Che Amiamo gli Anni ’80.

Una serata che si preannuncia particolarmente attesa e che unirà intrattenimento, memoria e cultura pop.

L’arrivo di Ilona Staller aggiunge così un elemento ancora più originale a un evento nato per far rivivere uno dei decenni più iconici del Novecento.

E per una notte il racconto degli anni Ottanta passerà anche attraverso una donna che, dalla provocazione al Parlamento, è diventata uno dei personaggi più riconoscibili di quell’epoca.

Biglietti online per Noi Che 2026

Le prevendite per Noi Che 2026 sono già disponibili online attraverso la piattaforma ClubReservation.

È possibile acquistare direttamente il proprio ingresso tramite smartphone collegandosi alla pagina dedicata:

https://noiche.clubreservation.events

Accanto alla vendita digitale rimane però anche una tradizione particolarmente legata alla storia dell’evento: le prevendite cartacee.

Per molti partecipanti acquistare fisicamente il biglietto ha rappresentato negli anni una sorta di rito che anticipa l’attesa della festa. Anche per l’edizione 2026 sarà quindi possibile scegliere tra la comodità dell’acquisto online e il tradizionale biglietto cartaceo.

Dove acquistare le prevendite cartacee

I biglietti di Noi Che Amiamo gli Anni ’80 2026 possono essere acquistati anche presso quattro punti vendita distribuiti tra Catanzaro, Montauro e Soverato:

Il Gianduiotto a Porto, Catanzaro Lido

Timberland al Centro Commerciale Le Fontane

DaDaDa a Montauro

Pacifico a Soverato

L’appuntamento con Cicciolina a Noi Che 2026 è quindi fissato per lunedì 17 agosto al Mama’s Beach Club, per una serata che punta a trasformare ancora una volta il ricordo degli anni Ottanta in un’esperienza da vivere dal vivo.