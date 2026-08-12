Omicidio a Cutro, 21enne ucciso a colpi d’arma da fuoco nel centro abitato

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Il giovane di origini bulgare lavorava come cameriere e viveva da tempo nel paese del Crotonese. I carabinieri stanno cercando il presunto responsabile e verificando il possibile movente

Giovane ucciso nel centro di Cutro

Un giovane di 21 anni è stato ucciso con un’arma da fuoco a Cutro, in provincia di Crotone. Il grave episodio sarebbe avvenuto nel centro abitato, nella zona compresa tra via Risorgimento e via Spagnolo, nei pressi dell’abitazione della vittima.

Il ragazzo, di origini bulgare, viveva da tempo nel paese e lavorava come cameriere in un conosciuto ristorante della zona. Le circostanze dell’accaduto sono ancora in fase di ricostruzione e dovranno essere chiarite attraverso gli accertamenti degli investigatori.

Le prime ipotesi sulla dinamica

Secondo le informazioni emerse nelle prime ore, il ventunenne sarebbe stato raggiunto da uno o più colpi esplosi da un uomo che, subito dopo la sparatoria, si sarebbe allontanato facendo perdere le proprie tracce.

L’episodio si sarebbe consumato in una zona centrale di Cutro, suscitando forte preoccupazione tra i residenti. Gli investigatori stanno raccogliendo ogni elemento utile per definire la sequenza dei fatti e individuare eventuali testimoni.

Al momento, tuttavia, non sono stati diffusi dettagli ufficiali sul numero dei colpi esplosi, sull’arma utilizzata o sulle modalità della fuga.

Carabinieri sulle tracce del sospettato

Sul luogo dell’omicidio a Cutro sono intervenuti i carabinieri di Crotone, che hanno avviato immediatamente le ricerche del presunto responsabile. L’area interessata è stata sottoposta ai rilievi necessari per recuperare tracce e altri elementi utili alle indagini.

L’abitazione del giovane è stata posta sotto sorveglianza dai militari in attesa dell’arrivo del magistrato di turno e dei successivi accertamenti disposti dall’autorità giudiziaria.

Un contributo importante potrebbe arrivare anche dall’analisi delle eventuali telecamere di videosorveglianza presenti nella zona, oltre che dalle testimonianze delle persone che si trovavano nelle vicinanze al momento degli spari.

Indagini aperte sul movente

Resta ancora da chiarire il movente dell’omicidio. Tra le ipotesi prese inizialmente in considerazione ci sarebbe quella legata a questioni personali o sentimentali, ma si tratta di una pista preliminare che necessita di verifiche.

Gli inquirenti stanno ricostruendo le ultime ore di vita della vittima e approfondendo la rete delle sue conoscenze. Solo il prosieguo delle indagini potrà stabilire con certezza cosa abbia preceduto la sparatoria e quali siano state le ragioni del gesto.

La comunità di Cutro è scossa per la morte del giovane, conosciuto anche per il lavoro svolto in un’attività di ristorazione del territorio.

Notizia in aggiornamento

Le informazioni disponibili sono ancora frammentarie. Ulteriori dettagli potranno emergere nelle prossime ore dagli accertamenti dei carabinieri e dalle comunicazioni ufficiali della Procura competente.

Presunzione di innocenza

Si ricorda che, ai sensi dell’articolo 27 della Costituzione italiana e della normativa vigente in materia di presunzione di innocenza, tutti gli indagati sono da considerarsi innocenti fino a sentenza definitiva di condanna.