Incidente sull’A2 in direzione sud, scontro tra auto e furgone: quattro feriti e traffico bloccato

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Quattro persone sono rimaste ferite nell’incidente avvenuto al km 335 dell’Autostrada del Mediterraneo. Necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco e del 118, carreggiata temporaneamente chiusa e circa tre chilometri di coda

Incidente sull’A2 al km 335

Mattinata di disagi lungo l’autostrada A2, dove si è verificato un incidente stradale al km 335 in direzione sud che ha coinvolto un’autovettura e un furgone.

Sul posto è intervenuta una squadra dei Vigili del Fuoco del Comando di Catanzaro, appartenente al Distaccamento di Lamezia Terme, impegnata nelle operazioni di soccorso alle persone coinvolte e nella successiva messa in sicurezza dei mezzi.

Il bilancio dell’incidente è di quattro persone ferite, tutte a bordo dell'autovettura.

Quattro feriti trasportati in ospedale

Secondo quanto comunicato dai Vigili del Fuoco, una delle quattro persone rimaste ferite è stata trasferita presso una struttura ospedaliera di Catanzaro. Gli altri tre occupanti dell'auto sono stati invece condotti in strutture sanitarie della provincia di Vibo Valentia.

Particolarmente delicate le operazioni necessarie per soccorrere uno dei passeggeri. Il personale dei Vigili del Fuoco ha collaborato con gli operatori sanitari del 118 per consentirne l'estrazione dall'abitacolo e affidarlo alle cure dei sanitari.

Le tre persone che viaggiavano a bordo del furgone coinvolto nello scontro sono state invece sottoposte a controlli sanitari direttamente sul posto.

Vigili del Fuoco al lavoro per mettere in sicurezza i veicoli

Conclusa la fase principale dei soccorsi, i Vigili del Fuoco hanno provveduto alla messa in sicurezza dei veicoli e dell'intera area interessata dall'incidente, così da scongiurare ulteriori situazioni di pericolo lungo la carreggiata.

Presenti anche gli agenti della Polizia Stradale, impegnati negli accertamenti e nella gestione della viabilità, e il personale ANAS per gli interventi di competenza sull'autostrada.

Restano da ricostruire con precisione la dinamica e le cause che hanno portato alla collisione tra i due mezzi.

A2 chiusa temporaneamente verso sud, tre chilometri di coda

L'incidente ha avuto conseguenze anche sulla viabilità dell'A2 in direzione sud. Per permettere ai soccorritori di operare in condizioni di sicurezza, la carreggiata interessata è stata temporaneamente chiusa al traffico.

La chiusura necessaria per le operazioni di soccorso, i rilievi e la messa in sicurezza ha provocato rallentamenti, con una coda di circa tre chilometri.

L'episodio ha quindi determinato una mattinata particolarmente complessa lungo questo tratto dell'Autostrada A2 del Mediterraneo, dove l'intervento coordinato di Vigili del Fuoco, 118, Polizia Stradale e ANAS ha consentito di prestare assistenza alle persone coinvolte e di avviare le operazioni necessarie al ripristino della normale circolazione.