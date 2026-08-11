Notte della Biodiversita’ iniziativa del Reparto presso il centro visita “Cupone”

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Per l’occasione inaugurata la mostra itinerante delle Riserve Naturali dello Stato che resterà aperta fino a fine settembre

Cosenza, 11 agosto 2026 - In continuità con quanto avvenuto negli scorsi anni il Reparto Carabinieri Biodiversità di Cosenza, con il patrocinio del Comune di Spezzano della Sila, ha organizzato ieri presso il Centro Visite di Cupone “La notte bianca della Biodiversità”. Un nutrito programma di eventi ha caratterizzato lo svolgimento della manifestazione che ha avuto inizio nel pomeriggio con l’accoglienza dei visitatori, per poi proseguire con la passeggiata naturalistica “Tra il verde dei sentieri e l’incanto del racconto” a cura del Cantastorie William Gatto. Il programma è proseguito con le lectio magistralis “La misura del Tempo: il ruolo della Calabria” a cura del Prof. Riccardo Cristoforo Barberi dell’UNICAL e “La Sila sotto le stelle” a cura della dottoressa Angela M. Zavaglia, direttore scientifico del Parco Astronomico Lilio. La serata si è conclusa con l’intervento dell’ing. astrofilo Angelo Mendicelli, che ha incantato i visitatori con la narrazione dei miti greci e l’osservazione astronomica del cielo più buio d’Europa coadiuvandosi con la magia degli intermezzi musicali curati dai maestri Daniela d’Ambrosio e Roberto Longo. Nell’occasione è stata inaugurata ed aperta ai visitatori la mostra itinerante delle Riserve Naturali dello Stato, ospitata all’interno di una struttura prefabbricata in legno realizzata dagli operai OTI dei Carabinieri forestali con l’utilizzo di legname confiscato e di legname raccolto nelle riserve gestite. La mostra resterà aperta e fruibile dai visitatori fino al 30 di settembre