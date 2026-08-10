Terremoto in Colombia, paura e danni dopo la violenta scossa: testimonianze da Cali, Bogotá e Medellín

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Una forte scossa ha interessato diverse aree del Paese provocando momenti di panico, evacuazioni e danni agli edifici. L’epicentro è stato localizzato nei pressi di San José del Palmar, nel dipartimento del Chocó

Forte terremoto in Colombia, paura tra la popolazione

Momenti di grande paura in Colombia, dove un violento terremoto ha fatto tremare diverse città del centro e dell’ovest del Paese. L’epicentro è stato individuato nei pressi di San José del Palmar, nel dipartimento del Chocó, nell’area nord-occidentale colombiana.

La scossa è stata percepita distintamente anche a centinaia di chilometri di distanza, interessando grandi centri come Cali, Medellín, Pereira e Bogotá.

Le prime testimonianze raccontano di una scossa particolarmente lunga, accompagnata da forti rumori e dal movimento evidente di edifici, alberi e infrastrutture urbane. Molte persone hanno immediatamente lasciato abitazioni e luoghi di lavoro riversandosi nelle strade.

Le testimonianze dei residenti dopo la scossa

A colpire maggiormente la popolazione sarebbe stata soprattutto la durata del terremoto. Anche persone abituate all'attività sismica della regione hanno raccontato di aver percepito il sisma come insolitamente intenso e prolungato.

A Bogotá, intorno alle 7.34 del mattino ora locale, un uomo che si trovava a bordo di un taxi ha raccontato di aver sentito improvvisamente il veicolo tremare. Dopo essere sceso in strada, avrebbe percepito chiaramente il movimento del terreno sotto i piedi.

Intorno a lui, secondo la testimonianza, semafori, alberi ed edifici oscillavano, mentre numerosi cittadini uscivano dalle proprie abitazioni e dagli uffici alla ricerca di spazi aperti e sicuri.

La percezione della durata può naturalmente variare durante eventi di questo tipo, soprattutto nei momenti di forte paura, ma numerose testimonianze concordano nel descrivere una scossa avvertita come particolarmente lunga.

Paura in diretta radiofonica a Cali

Il terremoto in Colombia ha sorpreso anche chi in quel momento stava lavorando in diretta.

A Cali, capoluogo del dipartimento della Valle del Cauca, il sisma sarebbe stato percepito negli studi di Blu Radio mentre era in corso una trasmissione. Il momento ha restituito in tempo reale la tensione provocata dal movimento tellurico.

Proprio Cali risulta tra le città dalle quali sono arrivate alcune delle immagini più impressionanti diffuse nelle ore successive.

Danni agli edifici e persone in strada

Sui social network hanno iniziato a circolare numerosi filmati che mostrano persone in fuga e parti di edifici danneggiate.

Secondo quanto riportato dalla BBC, in uno dei video si assisterebbe al cedimento di una sezione di un edificio apparentemente residenziale, mentre le persone presenti in strada reagiscono con urla di paura.

Altre immagini provenienti da una struttura ospedaliera mostrerebbero persone allontanarsi rapidamente tra le ambulanze mentre una porzione della facciata subisce un cedimento.

Come accade nelle prime ore successive a un evento sismico importante, tuttavia, immagini e informazioni diffuse attraverso i social devono essere valutate con cautela e confrontate con gli aggiornamenti delle autorità competenti.

A Cali segnalati problemi a luce, acqua e collegamenti internet

Una testimonianza particolarmente significativa arriva da Franco Coppoli, docente italiano che si trova in questi giorni in Colombia.

Coppoli ha raccontato all'ANSA di essere stato svegliato intorno alle 7.30 da scosse molto forti e prolungate. L'abitazione nella quale si trovava, nonostante fosse di recente costruzione, avrebbe riportato importanti lesioni.

Una volta raggiunta la strada insieme ad altre persone, avrebbe inoltre assistito al cedimento di una parte di un edificio nelle vicinanze.

Nella zona di Cali sarebbero stati segnalati anche problemi alla fornitura di energia elettrica e acqua, oltre a collegamenti internet intermittenti. La presenza di polvere nell'aria, sollevata dai danneggiamenti e dai cedimenti, avrebbe contribuito a rendere ancora più impressionante lo scenario nelle strade.

Terremoto avvertito anche a Medellín

La forte scossa di terremoto è stata percepita chiaramente anche a Medellín.

Una residente che si trovava al settimo piano di un edificio ha raccontato al quotidiano spagnolo 20minutos di aver visto tremare l'intero appartamento e di aver temuto che i vetri potessero rompersi.

La donna ha spiegato di essere rimasta inizialmente immobile, senza sapere come comportarsi, prima di decidere di abbandonare l'edificio.

Una volta raggiunta la strada, avrebbe trovato numerose altre persone già all'esterno. Tra le principali preoccupazioni dei residenti non soltanto le condizioni delle proprie abitazioni, ma anche la sicurezza di familiari e animali domestici rimasti eventualmente all'interno degli edifici.

Una vasta area della Colombia interessata dal sisma

La diffusione delle segnalazioni provenienti da diverse città evidenzia quanto il sisma in Colombia sia stato percepito su un territorio molto ampio.

L'area del Chocó, dove è stato indicato l'epicentro, si trova nella parte occidentale del Paese, una regione inserita in un contesto geologico particolarmente complesso e caratterizzata da una significativa attività sismica.

La Colombia si trova infatti in una zona interessata dall'interazione di diverse placche tettoniche. Per questo motivo i terremoti non rappresentano un fenomeno eccezionale nel Paese, anche se intensità, profondità ed epicentro possono determinare effetti molto differenti sulla popolazione e sugli edifici.

Verifiche sui danni dopo il terremoto

Dopo la forte scossa, l'attenzione resta concentrata sulle verifiche agli edifici, sulle infrastrutture e sull'accertamento delle conseguenze nelle località più vicine all'epicentro.

Le testimonianze provenienti da Cali, Bogotá, Medellín e Pereira restituiscono soprattutto la dimensione della paura vissuta dalla popolazione: edifici in movimento, persone improvvisamente in strada e comunicazioni rese più difficili dai problemi alle reti.

Nelle ore successive a un terremoto di questa portata è fondamentale fare riferimento agli aggiornamenti delle autorità colombiane e degli organismi sismologici ufficiali per conoscere dati consolidati sull'intensità dell'evento, eventuali repliche, danni e conseguenze per la popolazione.