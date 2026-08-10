Nel Salento, 28enne trovato senza vita lungo la strada tra Ugento e Racale

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Il giovane era uscito in bicicletta e non aveva fatto ritorno a casa. La famiglia aveva dato l’allarme facendo partire le ricerche. Accanto al corpo è stata trovata la bici danneggiata, indagini in corso per ricostruire l’accaduto

Il ritrovamento lungo la provinciale nel Salento

Tragedia nel Salento, dove Daniele Congedi, 28enne di Ugento, è stato trovato senza vita nella tarda serata di ieri lungo la strada provinciale che collega Ugento a Racale, in provincia di Lecce.

Il corpo del giovane si trovava in prossimità della carreggiata, parzialmente nascosto dalla vegetazione, e sarebbe stato individuato dopo l’avvio delle ricerche scattate in seguito alla denuncia della sua scomparsa.

Secondo le prime informazioni disponibili, il 28enne era uscito nella mattinata in sella alla propria bicicletta, ma non aveva più fatto ritorno a casa. Il trascorrere delle ore senza sue notizie aveva fatto crescere la preoccupazione dei familiari, che avevano quindi lanciato l’allarme.

La bicicletta trovata danneggiata vicino al corpo

Durante le operazioni di ricerca, nella zona è stato effettuato il tragico ritrovamento. Accanto al corpo di Daniele Congedi i Vigili del Fuoco hanno rinvenuto anche la bicicletta utilizzata dal giovane, che presentava dei danni.

Un elemento che sarà ora importante per gli accertamenti necessari a stabilire con precisione cosa sia accaduto lungo la provinciale.

Tra le ipotesi al vaglio degli investigatori c’è quella di un incidente stradale con un veicolo pirata. Il giovane potrebbe essere stato investito mentre percorreva la strada in bicicletta e il conducente del mezzo coinvolto potrebbe essersi successivamente allontanato senza fermarsi a prestare soccorso.

Al momento, tuttavia, si tratta di una ricostruzione che dovrà essere verificata attraverso le indagini e gli elementi raccolti sul luogo del ritrovamento.

Carabinieri al lavoro per ricostruire la dinamica

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri, impegnati nei rilievi e nella raccolta di tutti gli elementi utili a chiarire la dinamica della tragedia. Presente anche il magistrato di turno, che segue gli accertamenti del caso.

Particolare attenzione sarà riservata alle condizioni della bicicletta e alle eventuali tracce presenti sulla carreggiata o nelle immediate vicinanze. Potrebbero inoltre rivelarsi utili eventuali telecamere di videosorveglianza presenti lungo la provinciale o sulle strade percorse dal giovane prima del ritrovamento.

Gli investigatori dovranno verificare se il 28enne sia stato effettivamente travolto da un'automobile e, in caso di conferma, individuare il mezzo e la persona che si trovava alla guida.

L’allarme lanciato dalla famiglia dopo il mancato rientro

Le ricerche erano iniziate dopo che i familiari, non vedendo Daniele Congedi rientrare a casa, avevano segnalato la sua scomparsa.

Il giovane era partito in bicicletta nella mattinata e, con il passare delle ore, l’assenza di notizie aveva fatto temere che potesse essergli accaduto qualcosa. Le ricerche si sono concluse nella tarda serata con il drammatico ritrovamento lungo la provinciale Ugento Racale.

Indagini in corso sull’ipotesi dell’auto pirata

Saranno gli accertamenti investigativi a stabilire le cause della morte e l’esatta sequenza degli eventi. L’ipotesi dell’auto pirata nel Salento resta al momento uno degli scenari presi in considerazione e dovrà essere supportata dalle risultanze dei rilievi.

L’obiettivo degli investigatori è ricostruire gli ultimi spostamenti del 28enne di Ugento, individuare eventuali testimoni e verificare la presenza di elementi che possano consentire di risalire a un eventuale veicolo coinvolto.

La vicenda ha avuto un epilogo tragico dopo ore di apprensione per la scomparsa del giovane. Ora saranno le indagini a dover fare piena luce su quanto accaduto lungo la strada tra Ugento e Racale.