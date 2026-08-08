Conflenti (CZ), AVIS comunale promuove due eventi all'insegna dello sport e della solidarietà

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Due appuntamenti da non perdere a Conflenti, in provincia di Catanzaro. Nel piccolo centro del Reventino devoto alla storica Madonna di Visora, infatti la locale sezione AVIS, con in testa la presidente, Serena Villella e la vice Sara Carosio, organizza due eventi importanti all’insegna della solidarietà. Si comincia sabato 8 agosto con un intero pomeriggio dedicato alla condivisione, all’allegria e alla solidarietà. Piazza Sant’Anna, davanti alla piccola chiesetta della frazione San Mazzeo, si trasformerà, infatti, in uno scenario perfetto per ospitare divertentissimi giochi popolari, sulla falsa riga della storica trasmissione televisiva, con “Avis…Senza Frontiere”. Non solo i più grandi avranno la possibilità di giocare e divertirsi, ma anche i più piccini con tanti divertentissimi momenti di intrattenimento fatti su misura per loro. A seguire, come si conviene ad un appuntamento all’insegna dell’aiuto per il prossimo, un momento di condivisione con la classica «pennata» che si preannuncia succulenta e deliziosa. L’associazione dei Donatori di Sangue volontari del piccolo centro, saranno ancora protagonisti otto giorni dopo con un’iniziativa che intende coniugare sport e solidarietà. E, perché no, l’occasione, oltre che per fare del bene, anche per smaltire l’abbuffata di Ferragosto! Il 16 agosto, con partenza da Piazza Pontano e arrivo a Piazza Visora, si disputerà la Prima edizione della «Staffetta del Donatore». Squadre formate da 5 elementi (1 ragazzo, 1 ragazza, 1 Under 18, 1 di fascia compresa tra 8 e 13 anni e 1 adulto). Costo dell’iscrizione € 10 a squadra. Per info e iscrizioni si può chiamare ai numeri: 3470418539 e 3203911105, ma sbrigatevi perché c’è tempo fino al 12. Al termine della gara, saranno premiate le prime tre classificate. Nella stessa serata è prevista una mega «anguriata» e l’intrattenimento musicale offerta dai bravissimi Rita e Luigi. Non perdete, quindi, l’occasione per divertirvi e fare del bene a qualcuno.