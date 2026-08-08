Calabria, elettricista di 40 anni muore folgorato mentre installa le luminarie

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Antonino Fabio Calabrò stava lavorando al montaggio delle luminarie a Calanna quando sarebbe stato raggiunto da una scarica elettrica. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e i carabinieri

Una tragedia sul lavoro ha scosso Calanna, piccolo comune della provincia di Reggio Calabria, dove un elettricista di 40 anni è morto folgorato mentre era impegnato nell'installazione delle luminarie.

La vittima è Antonino Fabio Calabrò, originario di Rosalì, frazione situata nella zona nord di Reggio Calabria. L'uomo stava svolgendo il proprio lavoro insieme ad alcuni colleghi quando si è verificato il drammatico incidente.

La tragedia durante il montaggio delle luminarie a Calanna

Secondo le prime informazioni disponibili, Antonino Fabio Calabrò era impegnato per conto di un'impresa privata nelle operazioni necessarie al montaggio e al collegamento delle luminarie alla rete elettrica.

Durante l'intervento, per circostanze che dovranno essere ricostruite nel dettaglio, il quarantenne sarebbe stato improvvisamente raggiunto da una scarica elettrica.

L'incidente si è rivelato fatale. Saranno gli accertamenti a chiarire la dinamica esatta dell'accaduto e a stabilire cosa abbia provocato la folgorazione durante le operazioni di collegamento.

Inutili i soccorsi del 118

Subito dopo l'accaduto è scattata la richiesta di soccorso. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, ma nonostante l'intervento dei soccorritori per l'elettricista non c'è stato nulla da fare.

A Calanna sono giunti anche i carabinieri, chiamati a svolgere gli accertamenti necessari e a raccogliere gli elementi utili alla ricostruzione dell'incidente.

Accertamenti sulla dinamica dell'incidente

L'attenzione è adesso concentrata sulle cause della scarica elettrica che ha provocato la morte del lavoratore. Gli accertamenti dovranno consentire di ricostruire ogni fase dell'intervento che la vittima stava effettuando e verificare le circostanze nelle quali si è verificato il contatto fatale con l'elettricità.

La morte di Antonino Fabio Calabrò, avvenuta mentre stava svolgendo la propria attività professionale, riporta inoltre l'attenzione sul delicato tema della sicurezza sul lavoro, soprattutto nelle attività che comportano interventi sugli impianti e sulle reti elettriche.

Una tragedia che colpisce Calanna, Rosalì e il territorio reggino, mentre proseguono gli accertamenti per fare piena luce sulle cause dell'incidente.