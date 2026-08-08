Meteo Ferragosto 2026, caldo africano sull’Italia: temperature fino a 40 gradi, possibile svolta dal 17 agosto

Tempo di lettura: ~5 min

Rimani sempre aggiornato! Unisciti al nostro canale Telegram per ricevere notizie in tempo reale, esclusive ed aggiornamenti direttamente sul tuo smartphone. Entra nel Canale

L’anticiclone africano continuerà a dominare l’Italia verso Ferragosto, con temperature molto elevate e afa. Nel weekend dell’8 e 9 agosto possibili temporali soprattutto sui rilievi, mentre dal 17-18 agosto potrebbe arrivare aria più fresca e instabile.

Caldo africano protagonista verso Ferragosto

L’estate 2026 continua a mostrare il suo volto più caldo. Le condizioni meteorologiche sull’Italia resteranno caratterizzate dalla presenza dell’anticiclone africano, destinato a mantenere temperature particolarmente elevate almeno fino a Ferragosto.

Nel corso dei prossimi giorni il caldo potrebbe intensificarsi ulteriormente, con valori diffusamente superiori ai 34-35°C e punte inizialmente vicine ai 37-38°C, soprattutto nelle città e nelle zone interne del Centro.

La situazione potrebbe diventare ancora più pesante durante la settimana di Ferragosto, quando alcune aree del Paese potrebbero avvicinarsi alla soglia dei 39-40°C.

Non sarà solamente la temperatura a rendere difficile la situazione. L’aumento dell’umidità, soprattutto nelle grandi città, lungo le coste e nelle ore serali e notturne, potrebbe accentuare la sensazione di afa.

Perché l’anticiclone africano porta temperature così elevate

Alla base di questa lunga fase di caldo intenso in Italia c’è una nuova espansione verso il Mediterraneo dell’alta pressione subtropicale.

Le masse d’aria molto calde provenienti dalle regioni settentrionali dell’Africa vengono spinte verso il Mediterraneo e l’Europa meridionale. Durante il passaggio sopra il mare, l’aria può arricchirsi di umidità negli strati più bassi, contribuendo ad aumentare il disagio provocato dalle alte temperature.

Un ruolo importante è svolto anche dalla subsidenza atmosferica. All’interno dell’area di alta pressione l’aria tende a scendere verso il basso e a comprimersi, riscaldandosi ulteriormente e ostacolando la formazione di nubi e precipitazioni.

Il risultato è una configurazione favorevole a sole, caldo persistente e temperature sopra la media, interrotta soltanto localmente da episodi temporaleschi.

Meteo sabato 8 agosto, temporali possibili al Nord e sugli Appennini

La giornata di sabato 8 agosto dovrebbe iniziare con condizioni prevalentemente soleggiate e temperature elevate su buona parte dell’Italia.

La situazione potrebbe cambiare durante le ore pomeridiane, soprattutto sulle Alpi e Prealpi, dove la presenza di aria leggermente più fresca e instabile in quota potrà favorire lo sviluppo di temporali.

Qualche fenomeno potrebbe temporaneamente raggiungere i fondovalle e le vicine zone pianeggianti, con maggiore attenzione ai settori nordorientali.

Una certa instabilità pomeridiana sarà possibile anche lungo la dorsale appenninica del Centro e del Sud, dove non sono esclusi acquazzoni o temporali localizzati.

Sul fronte delle temperature è prevista una lieve diminuzione dei valori massimi al Nord e, in misura più contenuta, nelle aree interne del Centro. Il caldo resterà comunque protagonista.

Domenica 9 agosto torna a rafforzarsi l’alta pressione

La situazione dovrebbe diventare più stabile già da domenica 9 agosto.

L’anticiclone tornerà infatti a consolidarsi sull’Italia, riducendo le occasioni per temporali e favorendo una nuova risalita delle temperature, comprese le regioni settentrionali interessate dalla temporanea flessione termica dei giorni precedenti.

Si aprirà così una fase particolarmente delicata dal punto di vista meteorologico, destinata ad accompagnarci verso la settimana centrale di agosto.

Meteo Ferragosto 2026, attesi oltre 35 gradi in molte regioni

Le attuali indicazioni vedono un Ferragosto 2026 molto caldo su gran parte dell’Italia.

Intorno al 15 agosto potrebbero prevalere cieli sereni o poco nuvolosi, con temperature massime diffusamente superiori ai 35°C. Nelle pianure e nelle zone interne maggiormente esposte al caldo non si possono escludere punte nell’ordine dei 38-40°C.

Particolare attenzione andrà prestata anche alle temperature minime notturne. Nei centri urbani e nelle località costiere l’elevata umidità potrebbe limitare il raffreddamento durante la notte, aumentando la sensazione di disagio.

Possibile cambiamento del meteo dal 17-18 agosto

La parte più interessante delle tendenze a medio termine riguarda il periodo immediatamente successivo a Ferragosto.

Tra il 17 e il 18 agosto l’assetto atmosferico europeo potrebbe iniziare a modificarsi. Correnti più fresche e instabili provenienti dalle alte latitudini potrebbero progressivamente indebolire la struttura anticiclonica e raggiungere anche il Mediterraneo.

Se questa evoluzione venisse confermata, l’Italia potrebbe assistere a un calo delle temperature e al ritorno di condizioni atmosferiche più dinamiche.

Il possibile ingresso di aria più fresca su una superficie resa molto calda dalle settimane precedenti potrebbe però aumentare i contrasti atmosferici. In questo scenario potrebbero svilupparsi temporali anche di forte intensità, accompagnati localmente da piogge abbondanti, raffiche di vento e grandine.

È comunque importante sottolineare che, trattandosi di una previsione a diversi giorni di distanza, tempistiche, intensità e aree coinvolte potranno cambiare con i prossimi aggiornamenti dei modelli meteorologici.

Quando finirà il caldo africano

La domanda principale riguarda dunque la durata dell’attuale ondata di caldo.

Le indicazioni disponibili suggeriscono temperature superiori alla media e una prevalenza dell’alta pressione almeno fino a Ferragosto. I primi segnali di cambiamento emergono nella seconda metà di agosto, indicativamente dal 17-18 agosto, ma serviranno ulteriori conferme.

La seconda parte del mese potrebbe quindi segnare un graduale passaggio da una fase dominata dall’anticiclone africano a una situazione più variabile, con temperature meno estreme e maggiori possibilità di precipitazioni.

Tendenza meteo per la seconda metà di agosto

In sintesi, il meteo in Italia continuerà a essere condizionato dal caldo nei prossimi giorni. Dopo qualche temporale tra Alpi, Prealpi e zone appenniniche nella giornata di sabato 8 agosto, da domenica è atteso un nuovo consolidamento dell’alta pressione.

La settimana di Ferragosto si preannuncia quindi molto calda, con valori oltre i 35°C in numerose località e possibili punte prossime ai 40°C nelle aree più esposte.

Gli occhi sono però già puntati sul periodo successivo: dal 17-18 agosto potrebbe iniziare una fase di cambiamento, con l’arrivo di aria più fresca e un progressivo ridimensionamento del caldo africano. Una tendenza che dovrà essere monitorata attentamente nei prossimi aggiornamenti.