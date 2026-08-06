Roccella Summer Festival 2026, il 9 agosto sul palco del Teatro al Castello per la data di Luchè ci sarà anche l’opening de Il Tre

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Ci sarà anche Il Tre il 9 agosto sul palco del Roccella Summer Festival 2026. È stato infatti affidato al rapper, tra i più apprezzati dalle nuove generazioni, l’opening del concerto in programma, tappa del “Luchè Arena tour”, partito dal Palazzo dello Sport di Roma, tutto esaurito da settimane.

Il Tre - nome d’arte di Guido Senia, romano, classe ’97 - è oggi una delle stelle più brillanti della nuova scena italiana. In pochi anni ha conquistato il pubblico grazie alla sua scrittura diretta e autentica, capace di affrontare temi profondi e ha ottenuto 6 Dischi di Platino, 4 Dischi d’Oro e due album posizionati al n.1 della classifica ufficiale FIMI/GfK. Il Tre arriva a Roccella Jonica dopo aver inanellato nell’ultimo anno una serie di successi; da “Prima di domani” brano di Fabrizio Moro feat, ai singoli “Cani randagi” e “Paura di me”, il 2025 si è chiuso a novembre con l’uscita del suo terzo album in studio, “Anima nera” che segna per l’artista una evoluzione sonora e narrativa. A febbraio 2026 ha invece pubblicato il nuovo singolo Terapia 3, feat Chi C’era.

Subito dopo di lui sul palco sarà il turno di Luchè, tra gli ospiti più attesi dell’edizione di quest’anno della rassegna estiva organizzata come di consueto dalla Ticket Service Calabria con l’Amministrazione comunale di Roccella Jonica (Rc), che arriva in Calabria reduce dal palco del Teatro Ariston su cui è salito con il brano “Labirinto”, in gara alla 76ª edizione del Festival di Sanremo.

Ricordiamo che la programmazione del Roccella Summer Festival 2026 prosegue il 7 agosto con il concerto di Salmo, quindi, giorno 9 ci sarà Luchè – opening Il Tre -, mentre per l’11 agosto è atteso Riccardo Cocciante.

I biglietti per assistere ai concerti del Roccella Summer Festival sono in prevendita su ticketone.it, attraverso il circuito Ticket Service Calabria e nei punti vendita abituali.

Info

Ticket Service Calabria

www.ticketservicecalabria.it

www.roccellasummerfestival.it