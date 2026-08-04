Bovalino: grande successo per lo “Scinosà d’Autore” che conquista il pubblico tra musica, archeologia e turismo culturale.

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L’Estate Bovalinese 2026 continua a registrare numeri importanti e un crescente interesse da parte di residenti e visitatori.

Nella suggestiva Piazza Gaetano Ruffo, cuore pulsante delle manifestazioni, la seconda serata di “Scinosà d’Autore” ha trasformato il centro storico di Bovalino in un grande teatro all’aperto, capace di unire musica dal vivo, valorizzazione del patrimonio archeologico e promozione turistica del territorio.

L’evento del 3 agosto 2026 ha visto protagonista la tribute band “Io e Gianna”, omaggio alla celebre rocker italiana Gianna Nannini, con uno spettacolo energico che ha coinvolto il pubblico presente fino a tarda sera. La sera precedente, ad essere al centro dell’attenzione, è stato il tributo a Zucchero Fornaciari e la sua, altrettanto dirompente, musica pop-rock.

Un palco unico tra i resti archeologici della Torre Scinosà. E’ stata la location ad attrarre non solo gli artisti che si sono immersi in un contesto a loro non comune, ma anche i tanti turisti che in questi giorni stanno arrivando, nonostante le tante difficoltà che il paese sta vivendo, per trascorrere qualche giorno in pieno relax.

Il palco è stato allestito tra i resti archeologici della Torre Scinosà, un luogo recuperato e valorizzato negli ultimi anni dall’amministrazione comunale e dalle realtà associative locali. Il nome Scinosà deriva proprio dall’antica torre, i cui resti oggi ospitano un piccolo spazio scenico che unisce storia, cultura e spettacolo. Suonare in un contesto simile, circondati da testimonianze del passato, rappresenta un’esperienza rara sia per gli artisti sia per gli spettatori.

Particolarmente soddisfatto dalla riuscita dei due eventi, è l’assessore Bruno Federico: “Ogni anno aggiungiamo un nuovo mattoncino”, questo il succo delle sue dichiarazione a margine degli eventi. Durante la serata di ieri, l’assessore Bruno Federico ha sottolineato il lavoro di crescita portato avanti negli anni: “Cerchiamo sempre di fare un passo in più. Ogni anno aggiungiamo un nuovo mattoncino, lavorando in sinergia con associazioni, privati e cittadini. Quando c’è passione, la risposta della comunità arriva puntuale”.

Le sue parole evidenziano una strategia che punta non solo all’intrattenimento, ma anche alla costruzione di un’identità culturale forte per Bovalino, capace di attrarre pubblico durante tutta la stagione estiva.

Anche il sindaco Vincenzo Maesano ha espresso la sua personale soddisfazione per l’eccellente avvio della stagione estiva bovalinese. La rassegna svoltasi in piazza Gaetano Ruffo rientra nel più ampio programma promosso dall’amministrazione comunale, che mira a trasformare Bovalino in un punto di riferimento per gli eventi culturali della Riviera dei Gelsomini. L’obiettivo dichiarato è quello di offrire un calendario capace di coniugare: concerti e spettacoli musicali; valorizzazione dei siti storici e archeologici; iniziative legate alle tradizioni religiose, come la Festa di San Francesco di Paola; eventi dedicati ai turisti presenti sulla costa ionica calabrese. Questa impostazione permette di distribuire gli appuntamenti lungo tutto il mese di agosto, favorendo la permanenza dei visitatori e creando ricadute positive per le attività commerciali locali.

Ma veniamo al successo riservato dal pubblico alla tribute band “Io e Gianna” La seconda serata di “Scinosà d’Autore” è stata animata dalla band “Io e Gianna”, che ha proposto i più grandi successi di Gianna Nannini in una chiave intensa e coinvolgente.

La cantante Elena Liferi ha spiegato di sentirsi particolarmente vicina all’artista toscana per la sua grinta sul palco, la voce graffiante e lo stile provocatorio, elementi che hanno reso il tributo credibile e apprezzato dal pubblico. Gli stessi musicisti hanno evidenziato la calorosa accoglienza ricevuta a Bovalino, sottolineando l’attenzione degli organizzatori, dei tecnici e dei cittadini durante tutte le fasi di preparazione dello spettacolo.

Quindi, dopo Zucchero, un’altra serata da tutto esaurito. Il concerto dedicato a Gianna Nannini è arrivato dopo il grande successo della serata precedente, che aveva visto protagonista un apprezzato e coinvolgente tributo a Zucchero Sugar Fornaciari. La continuità di pubblico tra le due serate conferma la bontà della proposta artistica di “Scinosà d’Autore”, capace di intercettare gusti musicali diversi e coinvolgere sia le famiglie sia gli appassionati di rock-pop italiano. Infatti, i turisti giunti in questi ultimi giorni sono stati attratti dagli eventi culturali di Bovalino che rientrano nell’ambito dei festeggiamenti del santo patrono San Francesco di Paola (dal 4 al 9 agosto). Molti visitatori hanno scelto di trascorrere la serata nelle piazze del centro storico, contribuendo a creare un’atmosfera vivace e partecipata. Secondo gli organizzatori, l’intenzione è stata quella di offrire un’esperienza completa, in cui chi soggiorna a Bovalino possa vivere non solo il mare, ma anche: concerti di qualità; spazi storici recuperati; tradizioni popolari e religiose; percorsi enogastronomici e culturali del territorio.

Ora ci aspettano i prossimi appuntamenti: “Scinosà Rock & Blues” Il programma dell’Estate Bovalinese proseguirà con altri eventi di rilievo. In particolare, l’assessore Bruno Federico ha annunciato le date dello “Scinosa Rock & Blues”, in programma il 16 e 17 agosto 2026. La manifestazione punterà su sonorità rock, blues e contaminazioni internazionali, ampliando ulteriormente l’offerta culturale della città e confermando la volontà di rendere Bovalino un centro dinamico per la musica dal vivo in Calabria.

Accanto agli appuntamenti musicali, il cartellone estivo comprende anche momenti legati alla Festa di San Francesco di Paola, una delle ricorrenze più sentite dalla comunità locale. L’integrazione tra eventi religiosi, spettacoli e iniziative culturali rappresenta un elemento strategico per valorizzare l’identità di Bovalino e offrire ai visitatori un’immagine autentica della tradizione calabrese. Per questo, Bovalino, punta su cultura e spettacolo per valorizzare il territorio.

La seconda serata di “Scinosà d’Autore” ha dimostrato come Bovalino stia investendo con decisione in un modello di sviluppo basato su cultura, musica e recupero dei luoghi storici. Come, tra l’altro, la combinazione tra Piazza Gaetano Ruffo, la Torre Scinosa e l’impegno dell’amministrazione comunale nel programmare gli eventi, sono un connubio propositivo vincente che, insieme alla cittadinanza, contribuiscono a costruire un’immagine sempre più attrattiva e positiva della località ionica reggina. Con un palco bellissimo tra i resti archeologici, un pubblico numeroso e un calendario ricco di appuntamenti, l’Estate Bovalinese 2026 si conferma una delle esperienze culturali più interessanti della Riviera dei Gelsomini, capace di unire spettacolo, storia e promozione turistica in un’unica grande festa collettiva. W San Francesco!