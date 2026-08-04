Incendio a Lamezia Terme, appartamento devastato dalle fiamme al Villaggio Kennedy.

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Paura nel quartiere Villaggio Kennedy: i Vigili del Fuoco mettono in salvo un cane rimasto intrappolato e mettono in sicurezza due bombole di GPL. L'abitazione è stata dichiarata temporaneamente inagibile.

Incendio in un appartamento a Lamezia Terme

Momenti di forte apprensione nel pomeriggio a Lamezia Terme, dove un incendio è divampato all'interno di un appartamento situato nel quartiere Villaggio Kennedy. Sul posto sono intervenute le squadre dei Vigili del Fuoco del Comando di Catanzaro, Distaccamento di Lamezia Terme, supportate da un'autobotte per garantire il necessario rifornimento idrico durante le operazioni di spegnimento.

Il rogo ha interessato un alloggio posto al piano terra rialzato di un edificio di tre piani fuori terra, provocando danni molto estesi all'interno dell'abitazione.

Anziana in salvo prima che le fiamme si propagassero

L'appartamento era occupato da un'anziana donna che, secondo le prime informazioni, potrebbe essere affetta da disposofobia, un disturbo caratterizzato dall'accumulo compulsivo di oggetti.

La residente è riuscita a lasciare tempestivamente l'abitazione prima che le fiamme si estendessero ai vari ambienti, evitando conseguenze fisiche. Sul posto è intervenuto anche il personale del SUEM 118, che ha prestato assistenza sanitaria alla donna verificandone le condizioni di salute.

Cane salvato dai Vigili del Fuoco durante le operazioni di soccorso

Tra i momenti più significativi dell'intervento c'è stato il salvataggio di un cane di piccola taglia, rimasto intrappolato all'interno dell'appartamento invaso dal fumo.

I Vigili del Fuoco sono riusciti a recuperare l'animale vivo, affidandolo successivamente al personale veterinario per tutti gli accertamenti sanitari necessari.

Messe in sicurezza due bombole di GPL

Durante le operazioni di spegnimento, i soccorritori hanno individuato e messo in sicurezza due bombole di GPL posizionate nelle vicinanze dell'area interessata dall'incendio.

L'intervento ha consentito di eliminare un ulteriore potenziale rischio, evitando che la situazione potesse aggravarsi.

Abitazione dichiarata temporaneamente inagibile

Le fiamme hanno provocato gravi danni soprattutto nei locali cucina, lavanderia e sul balcone, mentre il resto dell'appartamento è stato compromesso dal denso fumo sviluppatosi durante la combustione.

Una volta completate le operazioni di spegnimento e bonifica, l'alloggio è stato dichiarato temporaneamente inagibile, in via precauzionale, in attesa delle verifiche tecniche da parte dell'Ufficio Tecnico comunale.

Presenti anche Polizia di Stato e veterinari

Oltre ai Vigili del Fuoco e al personale sanitario del 118, sul luogo dell'intervento sono arrivati anche gli agenti della Polizia di Stato, che hanno effettuato gli adempimenti di competenza, e il personale veterinario incaricato di prendersi cura del cane tratto in salvo.

Accertamenti in corso sulle cause dell'incendio

Le cause che hanno provocato il rogo sono ancora in fase di accertamento. I tecnici e gli investigatori stanno svolgendo tutti i rilievi necessari per ricostruire con precisione l'origine dell'incendio e verificare la dinamica dell'accaduto.