Terremoto a Pisa oggi, scossa di magnitudo 4.3 avvertita in Toscana. Aggiornamento

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Epicentro a pochi chilometri da Pisa, sisma percepito in un'ampia area della costa toscana

Una scossa di terremoto di magnitudo ML 4.3 è stata registrata nella mattinata di oggi, 4 agosto 2026, con epicentro a circa 7 chilometri a ovest di Pisa, in Toscana. Il sisma è stato rilevato alle 10:15:18 ora italiana dalla Sala Sismica dell'INGV di Roma.

Secondo i dati preliminari, il terremoto si è verificato a una profondità di 8 chilometri, con coordinate geografiche 43.6925 di latitudine e 10.3263 di longitudine. La profondità relativamente contenuta ha favorito la percezione della scossa in numerosi comuni della provincia di Pisa e nelle aree limitrofe.

Dove è stato registrato il terremoto

L'epicentro è stato localizzato nel territorio situato a ovest di Pisa, una zona che comprende numerosi centri abitati e un'ampia fascia costiera della Toscana.

Tra i principali comuni nel raggio di circa 20 chilometri dall'epicentro figurano:

Pisa (7 km)

(7 km) Vecchiano (11 km)

(11 km) San Giuliano Terme (12 km)

(12 km) Livorno (16 km)

(16 km) Calci (16 km)

(16 km) Collesalvetti (17 km)

(17 km) Cascina (18 km)

(18 km) Massarosa (20 km)

Nel complesso, nell'area interessata vivono oltre 380 mila persone, motivo per cui la scossa è stata avvertita da numerosi cittadini anche a diversi chilometri di distanza dall'epicentro.

I dati ufficiali dell'INGV

Le informazioni diffuse dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) indicano:

Magnitudo locale (ML): 4.3

Data: 4 agosto 2026

4 agosto 2026 Ora italiana: 10:15:18

10:15:18 Profondità: 8 km

8 km Epicentro: 7 km a ovest di Pisa

L'INGV ricorda inoltre che magnitudo, profondità e coordinate rappresentano una stima preliminare e potranno essere aggiornate qualora vengano acquisiti nuovi dati dalle reti di monitoraggio sismico.

Cosa fare dopo una scossa di terremoto

Dopo un terremoto, è importante mantenere la calma e seguire le indicazioni della Protezione Civile e delle autorità locali.

Tra i comportamenti consigliati:

verificare eventuali danni all'abitazione prima di rientrare;

evitare l'uso degli ascensori in edifici che potrebbero aver subito danni;

prestare attenzione a possibili repliche sismiche;

informarsi esclusivamente attraverso fonti ufficiali, evitando la diffusione di notizie non verificate.

Situazione in aggiornamento

Al momento non risultano comunicazioni ufficiali riguardo a danni significativi o feriti collegati alla scossa di terremoto a Pisa, ma la situazione resta in costante monitoraggio da parte degli enti competenti. Eventuali aggiornamenti saranno diffusi sulla base delle verifiche effettuate sul territorio e delle successive comunicazioni ufficiali.