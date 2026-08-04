Terremoto a Pisa oggi, scossa di magnitudo 4.3 avvertita in Toscana. Aggiornamento
Epicentro a pochi chilometri da Pisa, sisma percepito in un'ampia area della costa toscana
Una scossa di terremoto di magnitudo ML 4.3 è stata registrata nella mattinata di oggi, 4 agosto 2026, con epicentro a circa 7 chilometri a ovest di Pisa, in Toscana. Il sisma è stato rilevato alle 10:15:18 ora italiana dalla Sala Sismica dell'INGV di Roma.
Secondo i dati preliminari, il terremoto si è verificato a una profondità di 8 chilometri, con coordinate geografiche 43.6925 di latitudine e 10.3263 di longitudine. La profondità relativamente contenuta ha favorito la percezione della scossa in numerosi comuni della provincia di Pisa e nelle aree limitrofe.
Dove è stato registrato il terremoto
L'epicentro è stato localizzato nel territorio situato a ovest di Pisa, una zona che comprende numerosi centri abitati e un'ampia fascia costiera della Toscana.
Tra i principali comuni nel raggio di circa 20 chilometri dall'epicentro figurano:
- Pisa (7 km)
- Vecchiano (11 km)
- San Giuliano Terme (12 km)
- Livorno (16 km)
- Calci (16 km)
- Collesalvetti (17 km)
- Cascina (18 km)
- Massarosa (20 km)
Nel complesso, nell'area interessata vivono oltre 380 mila persone, motivo per cui la scossa è stata avvertita da numerosi cittadini anche a diversi chilometri di distanza dall'epicentro.
I dati ufficiali dell'INGV
Le informazioni diffuse dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) indicano:
- Magnitudo locale (ML): 4.3
- Data: 4 agosto 2026
- Ora italiana: 10:15:18
- Profondità: 8 km
- Epicentro: 7 km a ovest di Pisa
L'INGV ricorda inoltre che magnitudo, profondità e coordinate rappresentano una stima preliminare e potranno essere aggiornate qualora vengano acquisiti nuovi dati dalle reti di monitoraggio sismico.
Cosa fare dopo una scossa di terremoto
Dopo un terremoto, è importante mantenere la calma e seguire le indicazioni della Protezione Civile e delle autorità locali.
Tra i comportamenti consigliati:
- verificare eventuali danni all'abitazione prima di rientrare;
- evitare l'uso degli ascensori in edifici che potrebbero aver subito danni;
- prestare attenzione a possibili repliche sismiche;
- informarsi esclusivamente attraverso fonti ufficiali, evitando la diffusione di notizie non verificate.
Situazione in aggiornamento
Al momento non risultano comunicazioni ufficiali riguardo a danni significativi o feriti collegati alla scossa di terremoto a Pisa, ma la situazione resta in costante monitoraggio da parte degli enti competenti. Eventuali aggiornamenti saranno diffusi sulla base delle verifiche effettuate sul territorio e delle successive comunicazioni ufficiali.
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