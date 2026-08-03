Crotone, al via il terzo ciclo di deblattizzazione 2026: calendario, zone interessate e consigli per i cittadini

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Dal 17 agosto parte il nuovo piano di deblattizzazione del Comune per migliorare igiene urbana e salute pubblica

Il Comune di Crotone ha annunciato l'avvio del terzo ciclo di deblattizzazione 2026, un intervento programmato che interesserà progressivamente l'intero territorio cittadino a partire da lunedì 17 agosto 2026. L'iniziativa rientra nelle attività ordinarie dedicate alla tutela dell'igiene urbana, alla prevenzione della proliferazione degli insetti infestanti e alla salvaguardia della salute pubblica.

Gli interventi saranno effettuati attraverso operazioni di nebulizzazione nelle condotte fognarie pubbliche comunali, seguendo un calendario predisposto dal Servizio Ambiente.

Ventuno zone per garantire una copertura completa della città

Per rendere le operazioni più efficienti e organizzate, il territorio comunale è stato suddiviso in 21 zone. La programmazione consentirà di intervenire in modo graduale e capillare, raggiungendo progressivamente tutti i quartieri di Crotone.

Le attività prenderanno il via dalla Zona 1 e proseguiranno secondo il calendario stabilito fino al completamento dell'intero piano di deblattizzazione.

Questa suddivisione permette di ottimizzare i tempi degli interventi e di assicurare una copertura uniforme dell'intera rete fognaria comunale.

Le precauzioni da seguire durante la deblattizzazione

L'Amministrazione comunale invita tutti i cittadini a collaborare per favorire il corretto svolgimento delle operazioni, adottando alcune semplici misure preventive durante i giorni previsti per gli interventi.

Si raccomanda di:

chiudere temporaneamente gli scarichi privi di sifone;

privi di sifone; mantenere chiusi porte, finestre e balconi durante le operazioni;

durante le operazioni; tenere gli animali domestici all'interno delle abitazioni , insieme alle ciotole di acqua e cibo;

, insieme alle ciotole di acqua e cibo; evitare di parcheggiare automobili o altri veicoli sopra i tombini, così da non ostacolare il lavoro degli operatori.

Il rispetto di queste indicazioni contribuirà a rendere gli interventi più rapidi ed efficaci.

Perché durante il trattamento possono uscire le blatte dai tombini

Nel corso della deblattizzazione potrebbe verificarsi la fuoriuscita di blatte e altri insetti dai pozzetti della rete fognaria.

Si tratta di un fenomeno assolutamente normale: il prodotto utilizzato esercita un'azione repellente che induce gli insetti ad abbandonare temporaneamente i rifugi. Questo comportamento rappresenta uno degli effetti previsti del trattamento ed è generalmente considerato un segnale dell'efficacia dell'intervento.

L'assessore Megna: intervento essenziale per igiene e salute pubblica

L'assessore all'Ambiente Mario Megna ha evidenziato l'importanza del programma per la città:

«La deblattizzazione rappresenta un'attività fondamentale per la tutela dell'igiene urbana e della salute pubblica. Abbiamo predisposto un calendario suddividendo la città in 21 zone per garantire una copertura completa del territorio. Invitiamo i cittadini a verificare le date previste per la propria area e a rispettare le indicazioni fornite, contribuendo così alla buona riuscita degli interventi.»

Dove consultare il calendario della deblattizzazione a Crotone

Il calendario completo della deblattizzazione, con l'indicazione delle 21 zone e delle relative date di intervento, è disponibile attraverso i canali istituzionali del Comune di Crotone.

Si consiglia ai residenti di verificare il giorno previsto per il proprio quartiere, così da poter adottare in anticipo tutte le precauzioni indicate e collaborare al buon esito delle operazioni.

Perché la deblattizzazione è importante

La deblattizzazione periodica rappresenta uno degli strumenti più efficaci per limitare la presenza delle blatte nelle aree urbane, soprattutto durante i mesi estivi, quando le temperature elevate favoriscono la proliferazione degli insetti. Interventi programmati e una collaborazione attiva dei cittadini consentono di mantenere elevati gli standard di igiene urbana, riducendo i rischi sanitari e migliorando la qualità della vita nei quartieri cittadini.