Calabria, arrivano 2,9 milioni di euro per le strade: finanziati 20 piccoli Comuni per sicurezza e manutenzione

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Il Ministero delle Infrastrutture investe sulla viabilità locale con nuovi fondi destinati ai centri sotto i 5.000 abitanti

Buone notizie per la viabilità della Calabria. Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) ha destinato 2,9 milioni di euro alla regione per finanziare interventi di messa in sicurezza, manutenzione straordinaria e miglioramento delle strade comunali in 20 piccoli Comuni calabresi.

Le risorse rientrano nello scorrimento della graduatoria 2025 del Fondo investimenti stradali nei piccoli Comuni, uno strumento pensato per sostenere gli enti locali con meno di 5.000 abitanti, spesso alle prese con infrastrutture datate e bilanci limitati.

A cosa serviranno i finanziamenti del MIT

Il programma prevede contributi fino a 150.000 euro per ciascun intervento, destinati principalmente a lavori di:

messa in sicurezza delle strade comunali ;

; manutenzione del manto stradale ;

; sistemazione di tratti particolarmente deteriorati;

miglioramento della percorribilità e della sicurezza per automobilisti, motociclisti, ciclisti e pedoni.

L'obiettivo è quello di ridurre i rischi legati al degrado della rete viaria, garantendo infrastrutture più efficienti soprattutto nei piccoli centri, dove le strade rappresentano un collegamento essenziale con scuole, ospedali e servizi pubblici.

I 20 Comuni calabresi che riceveranno i fondi

Le risorse, pari complessivamente a 2,9 milioni di euro, saranno ripartite tra i seguenti Comuni:

Riace

Torre di Ruggiero

Casignana

Stalettì

Olivadi

Sellia

Panettieri

San Vito sullo Ionio

Samo

Amendolara

Nocera Terinese

Fabrizia

Acquappesa

Filogaso

San Lorenzo Bellizzi

Motta Santa Lucia

Montegiordano

Cerchiara di Calabria

San Pietro in Guarano

Belcastro

Si tratta di realtà distribuite nelle diverse province della regione, accomunate dalla necessità di interventi sulla rete stradale locale per migliorare la sicurezza e la qualità della mobilità quotidiana.

Salvini: "La sicurezza stradale resta una priorità"

Commentando il provvedimento, il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini ha espresso soddisfazione per il finanziamento, sottolineando come la sicurezza stradale rappresenti un obiettivo strategico.

Secondo il ministro, investire nella manutenzione delle infrastrutture locali significa garantire strade più sicure ai cittadini, nonostante le difficoltà legate all'attuale scenario economico internazionale e all'aumento dei costi delle materie prime che continua a incidere sull'esecuzione delle opere pubbliche.

Un investimento nazionale da 40 milioni di euro

Lo stanziamento destinato alla Calabria rientra in un piano più ampio che prevede 40 milioni di euro complessivi distribuiti a livello nazionale attraverso il Fondo investimenti stradali nei piccoli Comuni.

L'elenco completo degli enti ammessi al finanziamento è stato pubblicato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, confermando la volontà di sostenere gli interventi di manutenzione e di aumentare il livello di sicurezza della rete viaria nei territori meno popolosi.

Perché questi interventi sono importanti per cittadini e categorie più fragili

La manutenzione delle strade comunali non riguarda soltanto la circolazione dei veicoli, ma ha effetti diretti sulla qualità della vita delle persone.

Per gli anziani significa poter raggiungere con maggiore sicurezza strutture sanitarie e servizi essenziali. Le famiglie con bambini e neonati beneficiano di percorsi più sicuri verso scuole, asili e ambulatori, mentre le persone con disabilità o mobilità ridotta possono contare su infrastrutture più accessibili e meno pericolose. Anche per gli automobilisti e gli utenti della strada, una rete viaria meglio mantenuta contribuisce a ridurre il rischio di incidenti e i danni ai veicoli causati da buche e dissesti.