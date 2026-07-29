Terremoto in Giappone oggi, forte scossa di magnitudo 7.1 vicino a Uto: feriti, danni e soccorsi in corso

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Il violento sisma nel sud del Giappone provoca danni a edifici e infrastrutture. Revocata l'allerta tsunami, mentre proseguono le verifiche e le operazioni di emergenza.

Un forte terremoto in Giappone di magnitudo 7.1 ha colpito oggi l'area di Uto, nella prefettura di Kumamoto, causando feriti, danni a edifici e infrastrutture e un'intensa attività di soccorso. Il sisma, avvertito distintamente in un'ampia porzione dell'isola di Kyushu, ha spinto le autorità ad attivare immediatamente i protocolli di emergenza e, in via precauzionale, a diramare un'allerta tsunami, successivamente revocata.

Con il trascorrere delle ore, il bilancio dell'evento si è aggravato rispetto alle prime comunicazioni ufficiali, mentre continuano le verifiche sulla stabilità degli edifici e sullo stato delle infrastrutture.

Forte terremoto di magnitudo 7.1 vicino a Uto

La scossa di terremoto si è verificata alle 16:37 ora locale (09:37 in Italia) con epicentro nei pressi della città di Uto, nel sud del Giappone. Secondo le rilevazioni, l'ipocentro è stato localizzato a circa 10 chilometri di profondità, una caratteristica che ha contribuito a rendere il sisma particolarmente avvertito dalla popolazione.

Il terremoto ha interessato una delle aree più sismicamente attive del pianeta, situata lungo la cosiddetta Cintura di Fuoco del Pacifico, dove la continua interazione tra placche tettoniche genera frequentemente eventi di forte intensità.

Feriti e danni dopo il sisma

Con il passare delle ore, le autorità giapponesi hanno confermato la presenza di diversi feriti e di danni a edifici e infrastrutture.

Tra gli episodi più gravi segnalati figura un'esplosione avvenuta in un centro commerciale di Kumamoto, che, secondo le prime informazioni, potrebbe essere stata provocata da una fuga di gas innescata dal terremoto. Alcune persone sarebbero rimaste intrappolate sotto le macerie, mentre le squadre di soccorso sono impegnate nelle operazioni di ricerca e salvataggio.

Sono inoltre in corso controlli su strade, ponti, reti di distribuzione e altri servizi essenziali per verificare eventuali criticità causate dalla violenta scossa.

Allerta tsunami revocata

Subito dopo il sisma, le autorità avevano emesso un'allerta tsunami per alcune aree costiere interessate dall'evento.

L'avviso è stato successivamente revocato, poiché i sistemi di monitoraggio non hanno registrato onde anomale o fenomeni tali da rappresentare un pericolo per la popolazione costiera. Nonostante ciò, la Protezione Civile giapponese continua a mantenere elevato il livello di attenzione.

Rischio di nuove scosse

Come avviene frequentemente dopo un terremoto di forte magnitudo, gli esperti non escludono la possibilità di scosse di assestamento nelle prossime ore o nei prossimi giorni.

Per questo motivo le autorità invitano i cittadini a seguire esclusivamente gli aggiornamenti ufficiali, evitando l'accesso agli edifici eventualmente danneggiati fino al completamento delle verifiche tecniche.

Il Giappone tra i Paesi più esposti ai terremoti

Il Giappone è considerato uno dei Paesi con il più elevato rischio sismico al mondo. La sua posizione lungo l'incontro di diverse placche tettoniche rende il territorio soggetto a migliaia di eventi sismici ogni anno, molti dei quali di lieve entità, ma talvolta anche estremamente violenti.

Negli ultimi decenni il Paese ha sviluppato uno dei sistemi più avanzati di monitoraggio sismico, con reti di sensori, sistemi di allerta rapida e rigorose normative antisismiche che contribuiscono a limitare le conseguenze dei terremoti più intensi.

Monitoraggio della situazione

Le autorità giapponesi continuano a monitorare l'evoluzione dell'emergenza e ad aggiornare il bilancio di feriti, danni e interventi di soccorso.

I dati relativi all'evento sismico sono aggiornati costantemente grazie alle rilevazioni del Centro Comune di Ricerca della Commissione Europea (GDACS), che monitora in tempo reale i principali eventi naturali a livello internazionale.