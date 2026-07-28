Catanzaro, ripresi i lavori a Signorello dopo la frana: strada a carreggiata ridotta per garantire la sicurezza

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Nuovi smottamenti complicano il cantiere: installate barriere New Jersey per mantenere aperta la viabilità durante gli interventi

Sono ripresi gli interventi di messa in sicurezza della quartiere Signorello, uno dei quartieri di Catanzaro interessati nelle scorse settimane da un significativo movimento franoso. Il cantiere, avviato per il ripristino delle condizioni di sicurezza dell'area, sta procedendo con particolare attenzione dopo che, nel corso delle lavorazioni, si sono verificati nuovi smottamenti del terreno lungo il versante.

La situazione ha richiesto un aggiornamento delle modalità operative da parte dei tecnici incaricati e delle autorità competenti, con l'obiettivo di garantire sia la sicurezza degli operatori sia quella degli automobilisti che quotidianamente percorrono la strada.

Nuovi cedimenti del terreno durante i lavori

Nel corso delle attività di consolidamento sono emersi ulteriori fenomeni di instabilità che hanno interessato il pendio già compromesso dalla frana. I nuovi cedimenti hanno reso necessario modificare il piano d'intervento, prevedendo misure aggiuntive per contenere il rischio di ulteriori movimenti del terreno.

In contesti come questo, gli interventi vengono costantemente monitorati per adattare le opere alle reali condizioni geologiche del sito, evitando situazioni che possano mettere a rischio la viabilità o il personale impegnato nel cantiere.

Carreggiata ristretta ma strada aperta al traffico

Per evitare la chiusura totale della strada, scelta che avrebbe provocato notevoli disagi alla circolazione locale, è stata adottata una soluzione temporanea che consente comunque il passaggio dei veicoli.

La carreggiata è stata infatti ristretta mediante l'installazione di barriere di tipo New Jersey, che delimitano l'area interessata dai lavori e permettono il transito in condizioni di maggiore sicurezza. Gli automobilisti sono invitati a prestare particolare attenzione alla segnaletica presente e a moderare la velocità nel tratto interessato dal cantiere.

Obiettivo: ripristinare la sicurezza dell'area

Le opere attualmente in corso sono finalizzate al consolidamento del versante e al ripristino della sicurezza stradale, così da ridurre il rischio di nuovi episodi di instabilità e garantire una viabilità regolare nel quartiere Signorello.

L'evoluzione del cantiere sarà strettamente legata alle condizioni del terreno e agli esiti delle verifiche tecniche che accompagneranno tutte le fasi degli interventi.

La ripresa dei lavori rappresenta un passaggio importante per il ritorno alla normalità in una zona strategica della città, con l'obiettivo di concludere le opere nel minor tempo possibile compatibilmente con le esigenze di sicurezza.

Fonte: comunicazione diffusa dall'Azienda Scutieri Costruzioni attraverso i propri canali ufficiali.