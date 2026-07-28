Roberto Mancini torna Ct dell'Italia: la FIGC riparte con Ranieri direttore tecnico e presidente del Club Italia

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Nuovo corso per la Nazionale italiana: Giovanni Malagò ufficializza il ritorno di Roberto Mancini sulla panchina azzurra e affida a Claudio Ranieri un ruolo chiave nel progetto tecnico della FIGC

La Nazionale italiana riparte da due figure simbolo del calcio azzurro. Il presidente della FIGC, Giovanni Malagò, ha ufficializzato il ritorno di Roberto Mancini come commissario tecnico dell'Italia, mentre Claudio Ranieri assumerà il doppio incarico di direttore tecnico federale e presidente del Club Italia.

L'annuncio è arrivato al termine della riunione del Consiglio Federale, segnando l'inizio di una nuova fase per il calcio italiano, con l'obiettivo di rilanciare il progetto tecnico della Nazionale e rafforzare il coordinamento tra tutte le rappresentative azzurre.

Roberto Mancini di nuovo alla guida della Nazionale italiana

Per Roberto Mancini si tratta di un ritorno sulla panchina dell'Italia dopo l'esperienza vissuta tra il 2018 e il 2023, periodo durante il quale ha riportato entusiasmo e competitività alla squadra azzurra.

Il momento più alto del suo precedente mandato resta senza dubbio la conquista del Campionato Europeo 2021, vinto nella storica finale di Wembley contro l'Inghilterra. Quel successo ha rappresentato uno dei capitoli più importanti della storia recente del calcio italiano.

Durante la sua precedente gestione, Mancini ha inoltre ottenuto risultati di rilievo:

vittoria di UEFA Euro 2020 (disputato nel 2021);

(disputato nel 2021); due qualificazioni alle Final Four di UEFA Nations League , concluse entrambe con il terzo posto;

, concluse entrambe con il terzo posto; una straordinaria serie di 37 partite consecutive senza sconfitte, record assoluto per la Nazionale italiana e tra i migliori nella storia del calcio internazionale.

L'obiettivo del nuovo incarico sarà quello di riportare stabilità, continuità e risultati, costruendo una squadra competitiva in vista dei prossimi appuntamenti internazionali.

Claudio Ranieri sarà il nuovo direttore tecnico della FIGC

Accanto a Mancini ci sarà Claudio Ranieri, uno degli allenatori italiani più apprezzati a livello mondiale, che ricoprirà il ruolo di direttore tecnico della FIGC e contemporaneamente quello di presidente del Club Italia.

La sua esperienza internazionale, maturata in decenni di carriera sulle panchine italiane ed europee, sarà messa al servizio dell'intero movimento calcistico azzurro.

Secondo quanto annunciato da Malagò, Ranieri avrà il compito di condividere le scelte strategiche della Federazione e contribuire allo sviluppo dell'intero progetto tecnico nazionale.

Malagò spiega la scelta della FIGC

Nel corso della conferenza stampa successiva al Consiglio Federale, Giovanni Malagò ha spiegato le motivazioni che hanno portato alla decisione.

Il presidente federale ha dichiarato di aver ritenuto Roberto Mancini la figura più adatta per tornare alla guida della Nazionale italiana, considerando il lavoro svolto durante il precedente ciclo e la conoscenza dell'ambiente azzurro.

Contestualmente ha sottolineato l'importanza dell'ingresso di Claudio Ranieri, chiamato a condividere le principali decisioni tecniche e organizzative della Federazione.

Un nuovo dirigente per le Nazionali italiane

Malagò ha inoltre anticipato che nei prossimi giorni sarà individuata una terza figura destinata a ricoprire un ruolo di riferimento all'interno delle Nazionali italiane.

Il nuovo dirigente avrà una funzione simile a quella svolta negli anni da Gigi Riva e successivamente da Gianluigi Buffon, occupandosi della gestione delle rappresentative azzurre e della supervisione delle Nazionali Giovanili, oggi coordinate da Maurizio Viscidi, che continuerà a far parte della struttura federale.

L'obiettivo è creare una filiera tecnica ancora più integrata tra settore giovanile e Nazionale maggiore.

Presentazione ufficiale nella sede della FIGC

La presentazione ufficiale del nuovo corso della Nazionale italiana è in programma domani alle ore 18:20, presso la sede della FIGC in via Po a Roma.

Nel corso della conferenza stampa, Roberto Mancini e Claudio Ranieri illustreranno ai media le linee guida del progetto tecnico che accompagnerà gli Azzurri nei prossimi impegni internazionali.

Una nuova ripartenza per il calcio italiano

Con il ritorno di Roberto Mancini in panchina e l'ingresso di Claudio Ranieri nei vertici tecnici federali, la FIGC inaugura una nuova fase della propria programmazione.

L'intento è quello di valorizzare esperienza, competenza e continuità per rilanciare la Nazionale italiana, rafforzando il collegamento tra prima squadra e settore giovanile e costruendo un progetto tecnico capace di riportare gli Azzurri ai vertici del calcio europeo e mondiale.