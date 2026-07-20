Guerra. Usa-Iran, nona notte di raid. Alta tensione nello Stretto di Hormuz: colpite due petroliere

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Proseguono gli attacchi statunitensi contro l'Iran mentre cresce la tensione nel Golfo Persico. Teheran annuncia operazioni contro due petroliere nello Stretto di Hormuz e rivendica nuovi attacchi contro obiettivi militari americani. Trump: "Abbiamo colpito duramente l'Iran". Rubio chiede un maggiore impegno della comunità internazionale.

Escalation tra Stati Uniti e Iran: prosegue la campagna militare

Si intensifica il confronto tra Stati Uniti e Iran, con la nona notte consecutiva di raid americani contro obiettivi militari iraniani. Secondo il Comando Centrale degli Stati Uniti (Centcom), le operazioni hanno interessato centri di comando militari, sistemi di difesa aerea, postazioni di sorveglianza costiera, siti per il lancio di droni e infrastrutture dedicate alle reti di comunicazione.

L'obiettivo dichiarato da Washington è quello di ridurre le capacità operative dell'Iran utilizzate per minacciare il traffico marittimo e le navi commerciali nello Stretto di Hormuz, uno dei punti strategici più importanti per il commercio mondiale di petrolio.

Trump: "Abbiamo colpito duramente l'Iran in onore dei soldati caduti"

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, parlando ai giornalisti al rientro a Washington, ha commentato l'operazione militare affermando:

"Questa sera abbiamo colpito duramente l'Iran in onore dei soldati caduti."

Trump ha inoltre fatto riferimento alle vittime del precedente attacco iraniano in Giordania, precisando che i militari deceduti sarebbero "due, forse tre".

Nuova ondata di attacchi americani contro l'Iran

Il Centcom ha annunciato attraverso un messaggio pubblicato su X di aver lanciato una nuova offensiva contro l'Iran.

L'operazione, iniziata alle 19:00 ora locale (l'1:00 in Italia), rappresenta la nona notte consecutiva di bombardamenti. Secondo il comando americano, le operazioni continueranno con l'obiettivo di ridurre le capacità militari iraniane utilizzate per colpire navi commerciali e marittimi civili in transito nello Stretto di Hormuz.

Iran: colpite due petroliere nello Stretto di Hormuz

Nel frattempo cresce la tensione anche sul fronte marittimo.

I Guardiani della Rivoluzione iraniani (Pasdaran) hanno annunciato di aver intercettato due petroliere che, secondo la loro versione, stavano attraversando lo Stretto di Hormuz senza l'autorizzazione di Teheran.

Secondo quanto riferito dalla televisione di Stato iraniana e dall'agenzia Tasnim, le due imbarcazioni sono state colpite mentre tentavano di percorrere quella definita la "pericolosa rotta meridionale" dello stretto.

Nello stesso comunicato, i Pasdaran hanno inoltre dichiarato di aver preso di mira velivoli dell'esercito statunitense presenti nell'aeroporto di Aqaba, in Giordania, sostenendo di aver provocato gravi danni a diversi aerei militari.

Pasdaran: attaccati obiettivi militari Usa in Kuwait

Le forze iraniane hanno inoltre rivendicato un'operazione contro installazioni militari statunitensi in Kuwait.

Secondo una dichiarazione diffusa dai Guardiani della Rivoluzione e riportata dall'agenzia Tasnim, un attacco con droni avrebbe colpito:

un sistema radar statunitense;

un deposito di equipaggiamenti e parti di ricambio per aeromobili;

un hangar destinato ai droni MQ-9 presso la base americana di Ali Al Salem.

I Pasdaran sostengono che l'operazione abbia provocato anche l'incendio di diversi droni presenti nella struttura.

Rubio: "Lo Stretto di Hormuz viene usato come leva, altri Paesi devono fare di più"

Prima della partenza per le Filippine, dove incontrerà i ministri degli Esteri dell'ASEAN, il segretario di Stato americano Marco Rubio ha ribadito la posizione di Washington sulla sicurezza della navigazione internazionale.

Secondo Rubio, l'Iran starebbe cercando di utilizzare lo Stretto di Hormuz come strumento di pressione nei confronti della comunità internazionale.

Il segretario di Stato ha sottolineato che gli Stati Uniti continueranno a fare quanto necessario per garantire la sicurezza della navigazione globale, ma ha anche invitato gli altri Paesi ad aumentare il proprio contributo, sia attraverso mezzi operativi sia con risorse economiche.

Perché lo Stretto di Hormuz è strategico

Lo Stretto di Hormuz rappresenta uno dei passaggi marittimi più importanti del pianeta. Attraverso questo corridoio transitano ogni giorno grandi quantità di petrolio e gas naturale liquefatto, destinate ai mercati internazionali.

Qualsiasi escalation militare nell'area può avere ripercussioni immediate sui prezzi dell'energia, sulla sicurezza della navigazione e sugli equilibri geopolitici dell'intero Medio Oriente.

Cronologia degli ultimi sviluppi

07:16 – I Pasdaran affermano di aver colpito obiettivi militari statunitensi in Kuwait .

– I Pasdaran affermano di aver colpito obiettivi militari statunitensi in . 07:07 – Marco Rubio dichiara che l'Iran utilizza lo Stretto di Hormuz come leva e invita gli altri Paesi a fare di più.

– dichiara che l'Iran utilizza lo come leva e invita gli altri Paesi a fare di più. 04:18 – L'Iran annuncia di aver colpito due petroliere nello Stretto di Hormuz e rivendica un attacco contro velivoli americani in Giordania .

– L'Iran annuncia di aver colpito due petroliere nello e rivendica un attacco contro velivoli americani in . 02:27 – Donald Trump afferma: "Abbiamo colpito duramente l'Iran in onore dei soldati caduti".

– afferma: "Abbiamo colpito duramente l'Iran in onore dei soldati caduti". 01:21 – Il Centcom comunica l'avvio della nona notte consecutiva di raid contro obiettivi militari iraniani.

Una crisi che continua ad alimentare la tensione internazionale

L'evoluzione del confronto tra Stati Uniti e Iran continua a mantenere alta l'attenzione della comunità internazionale. Le operazioni militari, gli attacchi rivendicati dai Pasdaran e la crescente instabilità nello Stretto di Hormuz confermano come il conflitto stia assumendo una dimensione sempre più delicata, con possibili conseguenze non solo sul piano militare ma anche su quello economico e geopolitico mondiale.