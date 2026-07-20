Cosenza Calcio saluta Florenzi e Mazzocchi: entrambi allo Spezia, si chiude un capitolo in rossoblù

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Il club rossoblù ufficializza gli addii di Aldo Florenzi e Simone Mazzocchi, entrambi trasferiti allo Spezia Calcio dopo aver lasciato un segno importante con la maglia dei Lupi.

Cosenza Calcio, ufficiali gli addii di Aldo Florenzi e Simone Mazzocchi

Il Cosenza Calcio ha ufficializzato il saluto a due protagonisti delle ultime stagioni, Aldo Florenzi e Simone Mazzocchi, che proseguiranno la loro carriera con lo Spezia Calcio. Il club ligure ha infatti depositato i contratti per l'acquisizione dei diritti alle prestazioni sportive dei due calciatori, ponendo fine alla loro esperienza in rossoblù.

Due percorsi differenti ma accomunati dall'impegno, dalla professionalità e dal forte legame costruito con la piazza cosentina.

Aldo Florenzi lascia il Cosenza dopo sette anni di crescita e 147 presenze

Per Aldo Florenzi si conclude una delle storie più significative degli ultimi anni in casa Cosenza Calcio. Il centrocampista sardo era arrivato in Calabria nel 2019, ad appena 17 anni, iniziando il proprio percorso nella formazione Primavera prima di conquistare, con lavoro e determinazione, un posto stabile in prima squadra.

L'esordio tra i professionisti è arrivato il 13 agosto 2021, nella sfida di Coppa Italia contro la Fiorentina, primo passo di un cammino che lo ha portato a collezionare 147 presenze ufficiali con la maglia rossoblù.

Nel corso delle stagioni Florenzi è diventato uno dei punti di riferimento della squadra, indossando in più occasioni anche la fascia di capitano. Ha contribuito alle salvezze conquistate dal club, affrontando le battaglie della Serie B e le difficoltà vissute nella successiva esperienza in Serie C, distinguendosi sempre per spirito di sacrificio e senso di appartenenza.

Il Cosenza sottolinea come il centrocampista sia cresciuto non solo dal punto di vista calcistico ma anche umano, diventando uno dei simboli più apprezzati dai tifosi. Il club ha voluto ringraziarlo per l'impegno mostrato dentro e fuori dal campo, augurandogli il meglio per il prosieguo della carriera e ricordandogli che resterà sempre uno dei "figli adottivi" più amati della famiglia rossoblù.

Simone Mazzocchi riparte dallo Spezia dopo due stagioni in rossoblù

Anche Simone Mazzocchi lascia il Cosenza Calcio per iniziare una nuova esperienza con lo Spezia Calcio.

L'attaccante, nato a Milano il 17 agosto 1998 e cresciuto nel settore giovanile dell'Atalanta, era approdato a Cosenza nell'estate del 2023, diventando in breve tempo un elemento importante del reparto offensivo.

Durante la sua esperienza in rossoblù ha realizzato gol pesanti nell'ultimo campionato di Serie C, contribuendo alla squadra anche in una stagione resa particolarmente complicata da un infortunio alla spalla, che lo ha costretto a rimanere lontano dai campi per oltre tre mesi.

Nonostante il lungo stop, Mazzocchi ha continuato a dimostrare carattere, professionalità e attaccamento alla maglia, qualità che il club ha voluto evidenziare nel messaggio di saluto rivolto all'attaccante.

La società rossoblù ha ringraziato il giocatore per la dedizione dimostrata quotidianamente, per le reti realizzate e per il contributo offerto alla squadra, formulandogli i migliori auguri affinché la nuova avventura sulle rive del Golfo della Spezia possa rappresentare un ulteriore passo avanti nella sua crescita professionale.

Il saluto del Cosenza ai due protagonisti

Con le partenze di Aldo Florenzi e Simone Mazzocchi, il Cosenza Calcio saluta due calciatori che, in momenti diversi, hanno saputo rappresentare con orgoglio i colori rossoblù.

Da un lato Florenzi, cresciuto calcisticamente a Cosenza fino a diventarne uno dei leader e capitano; dall'altro Mazzocchi, che ha affrontato con determinazione una stagione difficile senza mai far mancare il proprio contributo.

Per entrambi si apre ora una nuova sfida con lo Spezia Calcio, mentre il club silano li congeda con un messaggio di gratitudine e con l'augurio di continuare a raccogliere soddisfazioni nel prosieguo della loro carriera.