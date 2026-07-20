La Notte Azzurra 2026, svelato il programma musicale: tre serate di live sul lungomare di Montauro
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La Notte Azzurra svela il cartellone musicale: tre serate di live sul lungomare di Montauro
Musica dal vivo e grandi successi accompagneranno l'edizione 2026 de La Notte Azzurra, in programma sul lungomare di Montauro dal 31 luglio al 2 agosto. Il cartellone musicale affianca il percorso dedicato alle eccellenze enogastronomiche della Calabria con tre appuntamenti pensati per coinvolgere un pubblico di tutte le età.
A presentare gli spettacoli sarà Maria Teresa Rotundo, che condurrà le tre serate della manifestazione.
Ad aprire il programma, venerdì 31 luglio, sarà Tonino Trapasso band – I Migliori Anni, con uno spettacolo che ripercorre alcuni dei più grandi successi della musica italiana e internazionale.
Sabato 1° agosto spazio a Zuzza Dance, protagonista di una serata caratterizzata da ritmo, energia e coinvolgimento del pubblico.
A chiudere il cartellone, domenica 2 agosto, saranno i Pink Floyd Tribute, con un concerto dedicato al repertorio della storica band britannica, tra le più influenti nella storia del rock.
Il programma musicale rappresenta uno degli elementi che completano l'offerta de La Notte Azzurra, manifestazione che negli anni ha consolidato il proprio ruolo tra gli appuntamenti estivi della costa ionica calabrese.
Accanto alla valorizzazione del pesce azzurro e delle produzioni agroalimentari del territorio, la rassegna propone infatti un calendario di spettacoli capace di trasformare il lungomare di Montauro in uno spazio di incontro, cultura e intrattenimento.
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