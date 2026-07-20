Botricello è primo in Calabria: finanziato il nuovo Centro del Riuso con 250.000 euro

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Ci sono risultati che valgono più delle parole: il Comune di Botricello si è classificato al primo posto assoluto nella graduatoria regionale relativa alla Linea di finanziamento "Centri del Riuso" del PR Calabria FESR FSE+ 2021-2027, ottenendo 88 punti su 100, il punteggio più alto tra tutti i numerosissimi Comuni calabresi partecipanti, conquistando un finanziamento di 250.000 euro per la realizzazione del nuovo Centro Comunale del Riuso. Il risultato emerge dalla graduatoria approvata dalla Regione Calabria.

Non si tratta soltanto di un importante finanziamento.

Il primo posto in graduatoria rappresenta il riconoscimento della qualità del progetto presentato e dell'eccellenza delle professionalità che hanno lavorato insieme per raggiungere questo obiettivo.

Dietro questo risultato c'è un grande lavoro di squadra che ha visto impegnati amministratori, dipendenti comunali e professionisti, con il supporto del Centro Servizi Territoriale (CST), iniziativa della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Politiche di Coesione e per il Sud, attraverso il gruppo di lavoro dedicato alla Regione Calabria coordinato dal dott. Giovanni Puccio, dottore commercialista, revisore legale e nostro concittadino.

Un percorso iniziato molti mesi fa, quando Botricello ospitò uno dei primi incontri istituzionali dedicati alla presentazione del Centro Servizi Territoriale, alla presenza della Presidenza del Consiglio dei Ministri, di Eutalia, di KPMG e di numerosi amministratori locali. Da quel momento è nato un lavoro intenso, fatto di confronto, programmazione, studio e collaborazione, che oggi trova conferma in un risultato oggettivo: Botricello è il primo Comune della Calabria per le tematiche del riuso nell’ambito dei principi dell’economia circolare.

Il progetto consentirà di realizzare un'infrastruttura moderna dedicata all'economia circolare, favorendo il riutilizzo dei beni ancora funzionanti, la riduzione dei rifiuti e nuovi servizi ambientali per cittadini e territorio.

«Essere primi in Calabria è una soddisfazione enorme – ha dichiarato il Sindaco Saverio Simone Puccio – perché questo risultato dimostra che il lavoro serio, la competenza e la capacità di fare squadra vengono riconosciuti. Questo finanziamento nasce dall'impegno quotidiano degli uffici comunali, che desidero ringraziare sinceramente, e dal prezioso supporto del Centro Servizi Territoriale e del gruppo di lavoro coordinato dal dott. Giovanni Puccio, nostro concittadino, che ha accompagnato il Comune in tutto il percorso progettuale. A tutti loro va il mio grazie più sentito. Questo primo posto ci rende orgogliosi, ma soprattutto ci responsabilizza: significa che Botricello può continuare ad essere un punto di riferimento quando si lavora con metodo, serietà e visione. Continueremo su questa strada, perché il futuro si costruisce con i fatti».

Quello ottenuto oggi non è soltanto un finanziamento da 250.000 euro, è la dimostrazione che anche una comunità come Botricello può raggiungere risultati di assoluta eccellenza quando istituzioni, competenze e persone scelgono di lavorare insieme con un unico obiettivo: costruire opportunità concrete per il proprio territorio.