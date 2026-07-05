Al via Saldi Estivi 2026, quanto spenderanno gli italiani: acquisti, previsioni e trend dei consumi

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Saldi estivi al via tra aspettative e prudenza negli acquisti

Con l'inizio dei saldi estivi 2026, milioni di italiani si preparano a cogliere le migliori occasioni per acquistare abbigliamento, calzature, accessori e altri prodotti a prezzi scontati. Nonostante il forte richiamo delle promozioni, quest'anno le famiglie si muoveranno con maggiore attenzione a causa dell'aumento del costo della vita, delle bollette e dell'inflazione che continua a incidere sul potere d'acquisto.

Secondo le principali associazioni di categoria, il periodo degli sconti continuerà a rappresentare uno degli appuntamenti commerciali più importanti dell'anno, sia per i consumatori sia per gli esercenti.

Saldi estivi 2026: un giro d'affari da oltre 3 miliardi di euro

Le stime indicano che i saldi estivi genereranno un volume d'affari complessivo di circa 3,2 miliardi di euro in tutta Italia.

Gli sconti resteranno attivi per un periodo variabile tra 45 e 60 giorni, a seconda delle disposizioni adottate dalle singole Regioni.

Per il settore della moda, questo appuntamento rappresenta una fase decisiva dell'anno commerciale: per molti negozi di abbigliamento e calzature, infatti, il periodo dei saldi arriva a incidere tra il 25% e il 30% del fatturato annuale.

Parallelamente continua però a crescere il peso dell'e-commerce. Gli acquisti online, infatti, hanno registrato un incremento del 6% nell'ultimo anno, raggiungendo un valore complessivo di oltre 40 miliardi di euro, modificando in maniera significativa le abitudini dei consumatori.

Quanto spenderanno le famiglie italiane durante i saldi

Le previsioni elaborate da Confcommercio stimano una spesa media di 201 euro per famiglia, pari a circa 91 euro per ogni componente.

Ancora più ottimistiche risultano le rilevazioni di Ipsos realizzate per Confesercenti, secondo cui circa sette italiani su dieci prevedono di effettuare almeno un acquisto durante il periodo dei saldi.

Le differenze territoriali rimangono evidenti:

nel Nord-Ovest la spesa media prevista raggiunge circa 247 euro pro capite ;

la spesa media prevista raggiunge circa ; nel Sud Italia si attesta invece intorno ai 181 euro.

Interessante anche la differenza tra uomini e donne: gli uomini prevedono di spendere mediamente 225 euro, mentre le donne si fermano intorno ai 196 euro.

Inflazione e caro vita frenano gli acquisti

Rispetto allo scorso anno emerge un quadro caratterizzato da maggiore prudenza.

Secondo le indagini svolte, il 28% degli italiani ha ridotto il proprio budget destinato ai saldi rispetto all'estate precedente. Le percentuali più elevate si registrano nel Nord-Est e nel Mezzogiorno, dove il dato raggiunge il 32%.

Solo il 18% dei consumatori ha deciso di aumentare la spesa, mentre oltre la metà delle famiglie (54%) manterrà sostanzialmente invariato il proprio budget.

A incidere su queste scelte sono soprattutto:

il continuo aumento del costo della vita;

le spese energetiche ancora elevate;

la maggiore attenzione alla gestione del bilancio familiare.

Le promozioni tutto l'anno riducono l'effetto dei saldi

Uno degli elementi che sta modificando profondamente il mercato riguarda la presenza costante di offerte durante tutto l'anno.

Tra pre-saldi, vendite riservate, codici sconto online e campagne promozionali continue, molti consumatori riescono ormai ad acquistare prodotti a prezzi ridotti anche al di fuori dei periodi ufficiali.

Questo fenomeno ha inevitabilmente ridotto il carattere "straordinario" dei saldi estivi, che in passato rappresentavano l'unico momento dell'anno dedicato agli sconti più consistenti.

Federconsumatori: meno famiglie faranno acquisti durante i saldi

Anche le analisi dell'Osservatorio Nazionale Federconsumatori confermano un atteggiamento più prudente da parte degli italiani.

L'indagine, condotta nelle città di Roma, Milano e Napoli, evidenzia che nel 2026 soltanto il 36,6% delle famiglie prevede di effettuare acquisti durante i saldi, con una diminuzione del 3,2% rispetto allo scorso anno.

La spesa media prevista si attesta invece a circa 149,90 euro per famiglia, registrando un lieve incremento dell'1,3% rispetto al 2025.

Secondo Federconsumatori, a sostenere parzialmente il mercato contribuiranno anche gli acquisti effettuati dai numerosi turisti presenti nel nostro Paese, particolarmente interessati ai marchi italiani e ai prodotti di fascia alta.

Sempre più diffusi i pre-saldi

Un altro dato significativo riguarda il crescente ricorso ai pre-saldi.

Oltre il 15% dei consumatori intenzionati a fare acquisti dichiara infatti di aver già comprato alcuni prodotti durante le vendite anticipate o le cosiddette vendite private.

Si tratta di una pratica sempre più diffusa, anche se non sempre conforme alla normativa vigente, che contribuisce ulteriormente a distribuire gli acquisti lungo tutto l'arco dell'anno.

Saldi estivi 2026: opportunità sì, ma con maggiore attenzione al budget

I saldi estivi 2026 si confermano uno degli appuntamenti commerciali più importanti dell'anno, ma il contesto economico spinge le famiglie verso acquisti più selettivi e consapevoli.

L'interesse per gli sconti resta elevato, soprattutto per quei prodotti il cui acquisto era stato rinviato proprio in attesa delle promozioni. Tuttavia, il peso dell'inflazione, il crescente ricorso alle offerte online e la diffusione delle promozioni durante tutto l'anno stanno trasformando profondamente il modo in cui gli italiani affrontano la stagione dei saldi.