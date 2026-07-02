Guerra. Usa Iran, Trump alza i toni mentre ripartono i colloqui indiretti a Doha

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I negoziati tra Stati Uniti e Iran tornano al centro della scena internazionale. A Doha, in Qatar, sono ripresi i colloqui indiretti tra le due delegazioni, con la mediazione di Qatar e Pakistan, mentre resta alta la tensione sul dossier nucleare e sul controllo dello Stretto di Hormuz.

Trump rivendica la linea dura contro Teheran

Donald Trump ha usato parole nette parlando del conflitto con l’Iran: “Sto portando avanti una guerra che sto vincendo molto facilmente”. Il presidente americano ha ribadito anche che la denuclearizzazione dell’Iran starebbe procedendo positivamente.

Colloqui in Qatar tra diplomazia e tensione

I colloqui tecnici a Doha si concentrano soprattutto su due dossier: sicurezza della navigazione nello Stretto di Hormuz e fondi iraniani congelati. Secondo Reuters, il round si è concluso senza progressi decisivi verso un’intesa stabile, ma le parti dovrebbero proseguire il confronto dopo le esequie dell’ex Guida Suprema iraniana.

Hormuz, il nodo del pedaggio alle navi

Uno dei punti più delicati riguarda la gestione dello Stretto di Hormuz, passaggio strategico per il traffico energetico globale. Oman e Iran avrebbero avanzato una proposta per un sistema di contributi volontari da parte delle navi, destinati a servizi di navigazione, sicurezza e tutela ambientale. Washington, però, si oppone a qualunque meccanismo che possa trasformarsi in un controllo iraniano sui transiti.

Vance: l’Iran non avrà l’arma nucleare

Il vicepresidente JD Vance ha ribadito la posizione americana: anche in caso di fallimento dei negoziati, gli Stati Uniti manterrebbero l’obiettivo principale, cioè impedire a Teheran di ottenere un’arma nucleare. Secondo Vance, Washington si troverebbe comunque in una posizione di forza.

Tensione anche in Libano e Gaza

Il quadro regionale resta fragile. In Libano, Hezbollah ha denunciato nuove violazioni del cessate il fuoco, mentre Israele ha rivendicato attacchi contro obiettivi del movimento sciita nel sud del Paese. Intanto, la crisi a Gaza continua a pesare sui rapporti diplomatici e sulla stabilità dell’intera area mediorientale.

Scenario aperto

La ripresa dei colloqui in Qatar mostra che la via diplomatica non è chiusa, ma il confronto resta segnato da dichiarazioni dure, interessi energetici e tensioni militari. Il futuro dei rapporti tra Usa e Iran dipenderà dalla capacità delle parti di trovare un equilibrio tra sicurezza nucleare, libertà di navigazione a Hormuz e stabilità regionale.