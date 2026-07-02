Meteo Italia, temporali e grandinate in arrivo: scatta l'allerta su diverse regioni, poi torna il caldo africano

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Una goccia di aria fresca interrompe l'ondata di caldo: attesi forti temporali, raffiche di vento e grandine. Nel weekend torna l'anticiclone con temperature in nuovo aumento.

Dopo giorni dominati dall'anticiclone africano e da temperature elevate in gran parte d'Italia, il quadro meteorologico cambia temporaneamente. Una goccia di aria fresca proveniente dal Nord Europa sta attraversando la Penisola, favorendo la formazione di temporali intensi, grandinate e forti raffiche di vento, soprattutto sulle regioni del Centro e del Sud.

Si tratta di una fase di instabilità destinata a durare fino a venerdì, prima del ritorno dell'alta pressione subtropicale che riporterà condizioni più stabili e un nuovo aumento delle temperature già nel fine settimana.

Perché arrivano i temporali dopo il grande caldo

Il peggioramento è causato dall'ingresso di aria più fresca in quota che entra in contrasto con la massa d'aria molto calda accumulatasi negli ultimi giorni. Questo scontro tra masse d'aria favorisce la nascita di celle temporalesche particolarmente intense, capaci di produrre fenomeni localmente violenti.

In queste situazioni possono verificarsi:

temporali di forte intensità ;

; grandinate , anche di dimensioni rilevanti;

, anche di dimensioni rilevanti; raffiche di vento improvvise ;

; intensa attività elettrica con numerosi fulmini;

locali nubifragi con possibili criticità idrogeologiche.

Allerta meteo della Protezione Civile: coinvolte 15 regioni

Il Dipartimento della Protezione Civile, sulla base delle previsioni disponibili e d'intesa con le Regioni interessate, ha emesso un nuovo avviso di condizioni meteorologiche avverse, estendendo quello diffuso nelle ore precedenti.

Le precipitazioni interesseranno inizialmente:

Emilia-Romagna , in particolare i settori orientali;

, in particolare i settori orientali; Toscana ;

; Umbria ;

; Marche ;

; Lazio ;

; Abruzzo ;

; Sardegna.

Nel corso della giornata i fenomeni si estenderanno anche a:

Campania ;

; Molise ;

; Basilicata ;

; Puglia.

I temporali potranno essere accompagnati da rovesci intensi, forti raffiche di vento, grandinate e una frequente attività elettrica.

Le allerte previste

Per la giornata di giovedì la Protezione Civile ha valutato:

Allerta arancione su gran parte del Veneto e su alcune aree dell' Emilia-Romagna .

su gran parte del e su alcune aree dell' . Allerta gialla su Friuli Venezia Giulia, Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria e su porzioni di Veneto, Emilia-Romagna, Sicilia e Sardegna.

Le eventuali criticità idrauliche e idrogeologiche dipenderanno dall'intensità dei fenomeni e dalle caratteristiche dei singoli territori.

Previsioni meteo di giovedì: il maltempo si sposta verso il Centro-Sud

Nel corso della mattinata potranno persistere alcuni rovesci sull'Emilia-Romagna, mentre sulle regioni centrali i fenomeni si presenteranno in modo più irregolare.

La fase più delicata è prevista nel pomeriggio, quando i temporali tenderanno a intensificarsi su:

Centro Italia ;

; Sud Italia ;

; Sardegna.

Su queste aree non si escludono episodi di maltempo intenso, con possibili nubifragi, grandine e forti colpi di vento.

Al Nord, invece, il quadro meteorologico tenderà gradualmente a migliorare, accompagnato da un calo delle temperature e da un clima decisamente più gradevole.

Venerdì ultimi rovesci al Sud, poi migliora

Nella giornata di venerdì l'alta pressione inizierà a riconquistare il territorio nazionale.

Le condizioni saranno già ampiamente soleggiate al Nord e su gran parte del Centro, dove i cieli si presenteranno sereni o poco nuvolosi e le temperature ricominceranno lentamente a salire.

Qualche residuo episodio d'instabilità interesserà ancora:

il Cilento ;

; la Calabria tirrenica ;

; la Sicilia tirrenica ;

; la Sardegna meridionale.

Anche in queste zone, tuttavia, il maltempo tenderà progressivamente ad attenuarsi nel corso della giornata.

Weekend: torna l'anticiclone africano

Il fine settimana segnerà il ritorno dell'anticiclone africano, che riporterà condizioni di tempo stabile e prevalentemente soleggiato su tutta l'Italia.

Le temperature torneranno rapidamente ad aumentare, con valori nuovamente superiori alla media del periodo, soprattutto sulle regioni del Nord e sulle pianure interne del Centro.

Anche l'inizio della prossima settimana sarà caratterizzato dalla presenza dell'alta pressione, con il caldo destinato a intensificarsi nuovamente dopo la breve parentesi temporalesca.

Come comportarsi durante l'allerta meteo

Durante gli episodi di maltempo è consigliabile adottare alcune semplici precauzioni:

evitare soste sotto alberi o strutture instabili durante i temporali;

limitare gli spostamenti nelle aree interessate dai fenomeni più intensi;

prestare attenzione ai sottopassi e alle zone soggette ad allagamenti;

seguire gli aggiornamenti diffusi dalla Protezione Civile e dalle autorità locali.

Il quadro meteorologico viene aggiornato quotidianamente sulla base dell'evoluzione delle previsioni. È quindi opportuno consultare i bollettini ufficiali prima di mettersi in viaggio o programmare attività all'aperto.