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Meteo Italia svolta dopo Ferragosto temporali e calo delle temperature

Il caldo resta protagonista ma l’anticiclone si indebolisce e apre la strada a una fase più instabile con rovesci grandinate e valori termici più vicini alla media stagionale

Il weekend di Ferragosto si conclude con temperature ancora elevate su gran parte dell’Italia, ma il quadro atmosferico sta gradualmente cambiando. L’alta pressione subtropicale mostra i primi segnali di cedimento, favorendo la formazione di temporali sulle regioni settentrionali e nelle zone interne del Centro Sud.

La giornata di domenica 16 agosto sarà quindi caratterizzata da condizioni variabili. Il sole continuerà a prevalere in molte località, mentre nel pomeriggio aumenterà il rischio di acquazzoni sulle Alpi, sulle Prealpi e lungo la dorsale appenninica. Alcuni fenomeni potranno raggiungere anche le pianure del Nord.

Secondo il bollettino della Protezione Civile, saranno possibili precipitazioni isolate o sparse, prevalentemente sotto forma di rovescio o temporale, con accumuli generalmente deboli e localmente moderati. Le temperature resteranno ancora elevate, soprattutto sulle pianure settentrionali e nelle aree interne del Centro Sud. Protezione Civile

Meteo domenica 16 agosto al Nord

Al Nord Italia la pressione atmosferica sarà in diminuzione. La mattinata trascorrerà con condizioni abbastanza stabili e un cielo sereno o poco nuvoloso, salvo qualche addensamento sui rilievi.

Nel pomeriggio l’instabilità aumenterà sulle Alpi e sulle Prealpi, con la formazione di temporali che potranno sconfinare verso le pianure di Piemonte, Lombardia ed Emilia occidentale. Non si escludono fenomeni localmente intensi, accompagnati da raffiche di vento e grandine.

Le temperature massime saranno generalmente comprese tra 30 e 36 gradi, con caldo ancora sensibile nelle aree pianeggianti.

Meteo al Centro e in Sardegna

Sulle regioni centrali e sulla Sardegna l’anticiclone continuerà a garantire diverse ore di sole. Il cielo si presenterà sereno o poco nuvoloso durante la prima parte della giornata.

Nel pomeriggio potranno svilupparsi improvvisi acquazzoni sulla dorsale appenninica, con possibili fenomeni anche in Abruzzo, Umbria e nelle zone interne della Toscana. Si tratterà di precipitazioni irregolari e non diffuse, ma localmente potranno assumere carattere temporalesco.

Le temperature massime oscilleranno prevalentemente tra 31 e 36 gradi, con punte più elevate nelle aree interne e in Sardegna.

Meteo al Sud e in Sicilia

Al Sud Italia il tempo sarà inizialmente stabile e soleggiato. Durante il pomeriggio, tuttavia, il riscaldamento del suolo favorirà la formazione di nubi sulle zone interne e montuose.

Il rischio di temporali riguarderà soprattutto la Calabria, la Basilicata, la Puglia centro meridionale e le aree interne della Sicilia. I fenomeni saranno distribuiti in maniera irregolare e potranno risultare intensi su territori circoscritti.

I venti soffieranno generalmente deboli e variabili. Le temperature massime saranno comprese tra 30 e 34 gradi, con valori superiori nelle zone interne.

Prima perturbazione in arrivo lunedì 17 agosto

Il cambiamento più evidente è atteso da lunedì 17 agosto, quando una perturbazione accompagnata da aria più fresca raggiungerà inizialmente il Nord Italia.

L’incontro tra le nuove correnti e il calore accumulato nei bassi strati dell’atmosfera potrà provocare temporali di forte intensità. Le aree maggiormente esposte saranno quelle alpine e prealpine, la Liguria di Levante, la Lombardia, il Veneto, il Friuli Venezia Giulia e parte della Pianura Padana.

Durante la giornata l’instabilità tenderà a spostarsi verso il Nord Est e successivamente verso alcune regioni del Centro Sud. Sono possibili piogge intense, grandinate e forti raffiche di vento, anche se la distribuzione dei fenomeni non sarà uniforme.

Il cambiamento porterà anche una prima attenuazione del caldo, soprattutto sulle regioni settentrionali. La tendenza verso una fase più instabile e meno calda è confermata dalle previsioni diffuse per il 16 e 17 agosto. Meteo.it

Perché aumenta il rischio di temporali intensi

L’arrivo di aria più fresca in quota avverrà dopo un lungo periodo caratterizzato da temperature elevate. Questo contrasto potrà rendere l’atmosfera particolarmente instabile.

Anche il mare molto caldo contribuisce a fornire umidità ed energia ai sistemi temporaleschi. In presenza delle condizioni favorevoli, potranno quindi svilupparsi celle temporalesche rapide e localmente violente.

Non tutte le località saranno colpite allo stesso modo. I temporali estivi possono interessare aree ristrette, lasciando completamente asciutti territori situati a poca distanza.

Breve tregua tra martedì e mercoledì

Dopo il passaggio della prima perturbazione, tra martedì 18 e mercoledì 19 agosto potrebbero tornare schiarite più ampie, soprattutto al Nord Ovest.

Una parte dell’instabilità resterà però attiva sulle regioni nordorientali e lungo l’Appennino. Il dato più significativo sarà rappresentato dalla diminuzione delle temperature, che si avvicineranno progressivamente alle medie del periodo.

Il clima diventerà quindi più gradevole rispetto ai giorni precedenti, senza determinare una vera conclusione dell’estate.

Seconda perturbazione possibile da giovedì 20 agosto

Una nuova fase instabile potrebbe raggiungere l’Italia a partire da giovedì 20 agosto. Le attuali proiezioni indicano il possibile ingresso di una seconda perturbazione atlantica, inizialmente diretta verso il Nord e la Toscana.

Se questa tendenza sarà confermata, potranno verificarsi nuovi temporali diffusi, accompagnati localmente da grandine e raffiche di vento. Il successivo spostamento della perturbazione potrebbe coinvolgere anche altre regioni del Centro.

Trattandosi di una previsione a diversi giorni di distanza, intensità, tempistiche e territori interessati dovranno essere confermati con i prossimi aggiornamenti.

Estate ancora presente ma con caldo meno intenso

La nuova configurazione atmosferica non segnerà la fine dell’estate. Le giornate soleggiate continueranno ad alternarsi a fasi più instabili, ma il dominio dell’anticiclone africano dovrebbe risultare meno duraturo.

La conseguenza più evidente sarà un calo delle temperature, con valori maggiormente in linea con la seconda metà di agosto. Dopo il caldo intenso delle ultime settimane, l’Italia si prepara dunque a una fase più dinamica, segnata dal ritorno della pioggia e da condizioni termiche più sopportabili.